Fake News: La empleada arrepentida de Estrada volvió a responsabilizar al diputado

En redes sociales, una de las imputadas en el marco de la causa por intimidación pública que tramita la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos hizo un sentido descargo y contó que está "triste y angustiada" aunque también reconoció sentir "alivio por enfrentar la situación y poder decir la verdad".

Florencia Arias Bustamante dijo que no dimensionó los hechos "hasta que esta bomba me explotó". "Toda esta situación arruinó mi vida emocional, económica y social. Desde que esto pasó, no hay un día en que no sienta angustia, ansiedad e incluso ataques de pánico", dijo en redes sociales y remarcó que con otro de los imputados "estamos en el ojo de la tormenta por haber cumplido con los pedidos de quien era nuestro jefe, Emiliano Estrada".

"Involucré a amigos que, por intentar ayudarme y sacarme de este lío, fueron mencionados en medios y envueltos en un escándalo que tiene un único responsable. Decidí declarar, decir la verdad y contar cómo fue todo esto, porque el cuero lo pongo yo, y sí creo en la Justicia", destacó la mujer.

"Quiero pedir perdón. Confié en alguien que me metió en esto, afecté a mucha gente. Hoy estoy viviendo una pesadilla", remarcó la empleada del diputado nacional, Emiliano Estrada.