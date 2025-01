Extraordinarias: la oposición condiciona su apoyo a que se debata del presupuesto 2025

La decisión del Gobierno de no incluir el proyecto de presupuesto 2025 en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso amenaza con hacer fracasar la convocatoria que realizó la semana pasada el Poder Ejecutivo. En efecto, los bloques opositores más duros reclaman el urgente tratamiento de la llamada “ley de leyes” y condicionan su apoyo a los temas que le interesan al oficialismo.

Las sesiones extraordinarias fueron convocadas desde el 20 de enero actual hasta el 15 de febrero; un plazo por demás exiguo para el ambicioso temario que envió el Gobierno al Congreso. En rigor, el asunto que más le interesa a la Casa Rosada es que el Senado apruebe los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema; esa es la prioridad. En Diputados, su foco está puesto en la derogación de la ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), iniciativa que genera diferencias puertas adentro de los distintos bloques, incluso entre los aliados.

La decisión del Gobierno de excluir al presupuesto 2025 del temario no hizo otra cosa que agudizar el malestar entre los opositores, todavía con la sangre en el ojo porque sobre el filo del año pasado el oficialismo abortó el debate de la iniciativa en el Congreso y prorrogó el presupuesto 2024.

El disgusto no fue solo de la oposición más dura; también el macrismo lamentó que esta cuestión no se incorporara en este período extraordinario y lo hizo en términos inusualmente duros por tratarse de un aliado oficialista. “Su exclusión evidencia una preocupante falta de vocación de diálogo –asestó en un comunicado la mesa directiva de Pro–. Este enfoque nos aleja de la democracia participativa y refuerza una visión autoritaria, donde no hay espacio para el debate ni la construcción conjunta”.

El tono del comunicado desató un vendaval interno en las filas de Pro, pero el Gobierno ni se inmutó. Alega que si el presupuesto no se sancionó en tiempo y forma fue porque la oposición intentó torpedear el equilibrio fiscal con más autorizaciones de gasto. Desde la oposición retrucan que, en realidad, el Gobierno nunca quiso que se aprobara la ley porque su propósito es asignar el gasto a discreción.

Con el inicio del nuevo año, la oposición vuelve a la carga y amenaza con no tratar el temario de extraordinarias si el Gobierno se mantiene en su intransigencia. Los legisladores de Unión por la Patria picaron en punta para marcarle la cancha a la Casa Rosada; ubicados en las antípodas del oficialismo se descuenta que no darán quorum. Esto podría suponer un duro escollo en el Senado, donde el oficialismo necesita de sus votos para avanzar en la integración de la Corte Suprema.

“Es inconcebible un temario de sesiones extraordinarias sin ‘ley de leyes’”, planteó Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria en Diputados. “Esto confirma que Milei no quiere ley de presupuesto 2025. El temario propuesto por el Gobierno es puro electoralismo, sin pensar en los problemas cotidianos de nuestro pueblo”.

Los restantes bloques opositores en la Cámara de Diputados también se muestran reticentes. En Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica insistieron en que la prioridad debería ser el presupuesto 2025. Habrá que ver hasta dónde son capaces de tensar la cuerda, pero lo cierto es que sin el apoyo de estas bancadas el oficialismo no llega al quorum.

“Está claro que lo único que le interesa al Gobierno es empujar los pliegos de Lijo y de García-Mansilla. Lo demás es relleno. Estamos cansados que nos usen para dar quorum en un temario que le importa sólo a la Casa Rosada, cuando nosotros tenemos nuestra agenda y el presupuesto forma parte de ella”, indicaron desde el bloque Encuentro Federal.

Los radicales opositores al Gobierno tampoco serían de la partida del quorum si no se trata el presupuesto. “Nosotros siempre dijimos que es la prioridad. Al Gobierno solo le importan los temas electorales, sin mirar lo que está pasando en la Argentina real, por ejemplo con el campo y las retenciones. Estamos en medio de una crisis productiva y el gobierno completamente ajeno a eso”, enfatizó Pablo Juliano, de Democracia para Siempre.

También la Coalición Cívica insiste en que la prioridad debería ser el tratamiento del presupuesto 2025, al igual que Margarita Stolbizer, de GEN. “Sin presupuesto todo es una parodia y la carta blanca para que el Gobierno haga lo que quiera con la asignación del gasto. Discrecionalidad y cada vez menos institucionalidad”, planteó Stolbizer.

Los opositores están convencidos de que la única prioridad del Gobierno es integrar la Corte Suprema con sus candidatos. Creen que la derogación de las elecciones primarias es, en cambio, una bandera electoral que la Casa Rosada busca agitar para “atacar a la casta” con el argumento de que representan un gasto excesivo de fondos públicos. La oposición, sin embargo, se muestra reticente a eliminarlas de plano y tanto el peronismo como Pro y el radicalismo se inclinan por la suspensión solo en los comicios de este año.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentará reunir a los bloques dialoguistas la semana próxima para intentar acercar posiciones. Encontrará predisposición en el bloque de Pro y de la UCR dialoguista, pero sus votos por ahora no son suficientes.

