Advierten que el Gobierno no tendrá margen para bajar los impuestos este año

El Gobierno de Javier Milei no va a tener margen para bajar impuestos en 2025 si se cumplen las proyecciones que estaban implícitas en el proyecto de presupuesto que no fue tratado por el Congreso. Esto obedece a que la caída de ingresos por el Impuesto PAIS sumados a los de Bienes Personales no deja espacio para ensayar algún alivio para los contribuyentes.

El análisis fue hecho por el economista Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). El reporte fue elaborado en base a las proyecciones de ingresos que figuraban en el proyecto de presupuesto 2025, comparado a su vez con el promedio de recaudación de los impuestos en los últimos 10 años. Si se cumplieran las estimaciones oficiales, el comportamiento de la recaudación sería similar al de la última década.

El reto que tiene que enfrentar el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, es recuperar el equivalente al 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI) que se perderá por el fin del Impuesto PAIS, y el 0,3% que le resta las modificaciones al Impuesto a los Bienes Personales. En 2024 estuvo vigente el Régimen Especial de Ingresos de Bienes Personales (REIBP) que anticipó el producido de 5 períodos fiscales. Por otro lado están los ingresos extra por la moratoria y el blanqueo.

Argañaraz sostiene que “el Gobierno nacional tiene el desafío de compensar parte de los ingresos extras de 2024 y todos los ingresos del impuesto PAIS”.

Para el director del IARAF “lo más significativo” del año que está comenzando es la pérdida del Impuesto PAIS, porque no era coparticipable. Entre los impuestos que se proyecta que suban para recuperar recaudación está Ganancias, debido a los cambios hechos el año pasado. Otros que se supone van a mejorar, pero no son coparticipables, son Retenciones a las exportaciones, Aranceles, Impuesto al Cheque, Combustibles y Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social.

De ese modo, Argañaraz sostiene que “el Gobierno nacional no tendría margen fiscal para hacer nuevas bajas de impuestos que impacten durante 2025”.

“Esto no quita la posibilidad que se pueda pensar en alguna reforma que inicie a fines de este año, con impacto pleno en la recaudación durante 2026. Para la toma de decisiones la clave es lo que se espera, de ahí la importancia de la confirmación de alguna reforma concreta”, advirtió.

De hecho, el Gobierno anunció que trabaja en una reforma tributaria destinada a simplificar la actual estructura para que queden solo unos 6 tributos a nivel nacional. Para ello, a su vez, requiere que las provincias y los municipios rebajen también su carga fiscal.

