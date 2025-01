Milei admite endeudamiento para saldar deudas de la gestión Macri-Caputo

El presidente Javier Milei dijo que “la deuda que entra es para rollear la deuda vieja”. En pocas palabras, reconoció que toma deuda para pagar el endeudamiento que tomó Luis “Toto” Caputo cuando gobernaba Mauricio Macri. Cabe señalar que este viernes, el mandatario argentino aprobó un préstamo por mil millones de dólares a través del Banco Central que vuelve a someter al país al juego inacabable de créditos con el extranjero.

En conversación con Radio Mitre, cuando le preguntaron a Milei si la Argentina iba a tomar deuda, él respondió: “A ver, en términos netos no. Porque lo que sí vamos a hacer es el roll over de la deuda. Si yo tengo déficit cero no necesito tomar nueva deuda, entonces la deuda que entra es para rollear la deuda vieja”.

La situación económica de Argentina está marcada por un endeudamiento significativo, y uno de los actores clave en este contexto es el actual ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Este fenómeno pone de relieve las complejidades y contradicciones dentro de la gestión económica libertaria.

Con información de Diagonales