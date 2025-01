Messi dejó plantado a Joe Biden: ¿Qué pasó?

Lionel Messi, capitán del Inter Miami y de la Selección Argentina, fue distinguido con la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo honor civil otorgado por los Estados Unidos. Sin embargo, el astro rosarino no asistió a la ceremonia celebrada en la Casa Blanca en Washington ni envió un representante para recibir el galardón, lo que dejó varias interrogantes sobre su ausencia.

La distinción, entregada por el presidente Joe Biden, reconoció a 19 figuras por sus contribuciones a la sociedad en campos como la seguridad nacional, la paz mundial y las iniciativas culturales y sociales. Entre los homenajeados presentes destacaron el exjugador de la NBA Magic Johnson, el actor Denzel Washington, el músico Bono y la ex Primera Dama Hillary Clinton, entre otros.

Messi, quien fue premiado por su labor a través de la Fundación Leo Messi y su rol como Embajador de Buena Voluntad de UNICEF, fue el único ausente.

Sorprendentemente, su nombre no fue mencionado durante el evento, una omisión que no pasó desapercibida entre los asistentes y seguidores del futbolista.

El silencio de Biden y las preguntas sin respuesta

Mientras que el resto de los premiados recibieron elogios y menciones, el presidente Biden no hizo alusión alguna al astro argentino, ni siquiera para explicar su ausencia. Esto generó especulaciones sobre si hubo algún desencuentro diplomático o si se trató de una omisión protocolar.

¿Por qué Messi no asistió? Hasta el momento, el entorno del jugador no brindó explicaciones oficiales. Tampoco se sabe qué sucederá con la medalla, ya que no fue retirada ni por él ni por un representante.

Un homenaje esperado, pero inconcluso

La Medalla Presidencial de la Libertad suele ser entregada a personalidades que, desde sus ámbitos, generan impactos positivos de alcance global. En el caso de Messi, su reconocimiento estaba asociado a su labor humanitaria y su influencia cultural.

Sin embargo, la falta de su presencia y el silencio oficial dejaron una ceremonia incompleta para muchos de sus fanáticos. Por ahora, la incógnita sobre lo sucedido queda abierta.

¿Qué es la Medalla Presidencial de la Libertad?

Creada en 1963 por el presidente John F. Kennedy, esta distinción reconoce contribuciones meritorias a la seguridad nacional, la paz mundial y el desarrollo cultural o humanitario. Entre sus galardonados se encuentran figuras como Martin Luther King Jr., la Madre Teresa de Calcuta, Steven Spielberg, Angela Merkel, Michael Jordan y Simone Biles.

Aunque todavía no la recibió físicamente, Messi se unió a esta lista exclusiva para consolidarse no solo como un ícono del deporte, sino también como una figura global que trasciende el fútbol.

Con información de MDZ