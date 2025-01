De las "dos chirolas" a "desconectada de la realidad": Milei cruzó a su Vice

Pese a que se congelaron los salarios en el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a ser eje este sábado de la interna reavivada de La Libertad Avanza, luego de que en una interacción con un usuario de Instagram afirmara que gana "dos chirolas". Horas después, Javier Milei volvió a cruzarla y escaló la disputa entre presidente y vice. El líder de La Libertad Avanza definió a los dichos como una "frase muy desafortunada" y la ligó a lo que denomina "la casta".

"Desde mi punto de vista, es una declaración extremadamente desafortunada. El 95% de los argentinos gana mucho menos que eso", sostuvo en una entrevista con Radio Mitre.

Y agregó: "Es una frase muy desafortunada, no entender la realidad de los argentinos y el esfuerzo de ellos".

El Jefe de Estado opinó que "la casta vive desconectada" y que forma parte de "el micromundo de la alta política", recordando que, de no haber un nuevo congelamiento, los senadores iban a cobrar cerca de 9 millones de dólares.

"Le aviso que su sueldo depende del Poder Ejecutivo. Cuando me hizo un reclamo salarial le dije que no iba a ajustar y esto va a seguir siendo así. Acá vinimos por el bronce y no por el oro", advirtió.

Cuando se le consultó si Villarruel le planteó que le suban el sueldo, Milei afirmó que "si y yo dije que no, porque dije que había que acompañar el esfuerzo de los argentinos"

Con información de El Destape