En tres meses, la Caja de Abogados redujo la morosidad en un 15%

En su primera columna de 2025 en Aries, la Dra. Julia Toyos, presidenta de la Caja de Abogados de Salta, subrayó los esfuerzos realizados para implementar una gestión transparente y eficiente. "Todas las decisiones que incidan en los derechos de los ciudadanos o en la comunidad deben publicarse. No hay que ocultar nada", afirmó, al anunciar un convenio con el Boletín Oficial para digitalizar y publicar resoluciones previas. Además, se trabajará en un Digesto Normativo con un buscador para facilitar el acceso a la información, adelantó.

Toyos también destacó avances en la recaudación y organización administrativa. "En nuestros primeros cuatro meses de gestión recaudamos casi lo mismo que en los primeros ocho meses del período anterior, gracias a un control más estricto de los aportes", explicó. Asimismo, mencionó la reducción de la morosidad en un 15% en tres meses y el inicio de una revisión exhaustiva de los juicios con pagos diferidos, detectando irregularidades que afectaban los ingresos de la Caja.

La presidenta de la Caja también abordó los desafíos internos: "Encontré un desorden gigante. No había procesos claros ni responsables en áreas críticas. Me he metido en cada departamento preguntando ‘¿Por qué?’ para armar procedimientos prácticos y efectivos".

Finalmente, Toyos expresó su compromiso con la comunidad legal: "Este trabajo es gratuito, pero lo hago por vocación y para el beneficio de los colegas. Estamos transformando la Caja con transparencia y rigor".