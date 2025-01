Alberto Fernández pidió la restitución inmediata de su hijo Francisco

Este jueves, a través de su cuenta de X, Javier Milei anunció que le pidió a la Justicia que revise si es necesario que la ex primera dama, Fabiola Yañez, mantenga su custodia oficial. Frente a esta noticia, el expresidente Alberto Fernández presentó un escrito en el que solicitó que el pequeño Francisco regrese de manera inmediata a la Argentina y que se garantice su seguridad y contacto paterno.

Según el documento al que pudo acceder TN, el exmandatario alegó que la decisión del Gobierno “expone gravemente su seguridad”.

“La decisión de retirar la custodia, lejos de constituir un acto administrativo aislado, pone en peligro la integridad física y emocional del menor, que no tiene capacidad de autodefensa frente a posibles amenazas o situaciones de vulnerabilidad propias de su entorno familiar y mediático”, argumentó Fernández en su pedido a la Justicia.

Asimismo, indicó que “no se encontraría garantizada la protección del menor en el extranjero, exacerbado por la exposición mediática de la imputada, que ha generado un alto nivel de escrutinio público y mediático sobre la familia”.

Los reclamos de Fernández ocurren tras la filtración de un video de Yañez, donde se la ve cenando en Madrid por los festejos de fin de año, y tras el pedido de Milei para que se le retire la custodia: “Francisco no estaba en la cena. No sé dónde estaba esa noche, ni quién lo cuidaba mientras su madre festejaba bebiendo alcohol y disfrutando buenos platos. Nuestro hijo no pudo celebrar las festividades junto a su padre por el deseo unilateral y arbitrario de su madre”, señaló el expresidente.

Asimismo, el exmandatario aseguró que Yañez desarrolla en España una vida distinta a la que llevaba en la Argentina: “Ha realizado gastos excesivos en tarjetas de crédito, a pesar de tener una robusta cuota alimentaria fijada por la Justicia de Familia”.

Milei pidió revisar si es necesario mantener la custodia de Yañez

“Le pedí a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que eleve un informe a la Justicia sobre el sin sentido de mantener una custodia a la ex primera dama y expareja del expresidente. Seguro que la Justicia evaluará este pedido positivamente. Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población. No para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura”, escribió el Presidente en X.

“Presidente: ya hago el informe de manera inmediata y se lo elevo a la Justicia”, respondió la ministra por la misma red social.

Yañez fue vista celebrando la llegada del 2025 en La Única Madrid, un lujoso restaurante de la capital española, acompañada de su nueva pareja. Las imágenes fueron difundidas por alguien que la filmó dentro del lugar.

El video reavivó la polémica por el costo de su custodia en el extranjero. Según trascendió, el Estado argentino habría destinado alrededor de 480 mil dólares desde diciembre de 2023 en su seguridad.

El menú fijo del lugar para esa noche costaba €250 euros por persona, equivalente a más de 319.000 pesos argentinos al valor del euro blue, e incluía la comida más barra libre de bebidas.

Con información de TN