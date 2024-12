PAMI: quiénes son los afiliados que tendrán cobertura del 100% en 2025

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) implementó una serie de cambios en su esquema de cobertura de medicamentos gratuitos, restringiendo el acceso a ciertos grupos de afiliados a partir de 2025. Las autoridades informaron que los beneficiarios que deseen acceder al 100% de cobertura en medicamentos ambulatorios deberán cumplir requisitos específicos y realizar un trámite obligatorio conocido como “subsidio social”. Este cambio apunta a garantizar la sostenibilidad del sistema y priorizar a los afiliados en situación de mayor vulnerabilidad social.

Requisitos para acceder al subsidio social de PAMI

Los afiliados interesados en mantener la cobertura total deberán cumplir con los siguientes requisitos socioeconómicos:

Ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos, lo que equivale aproximadamente a $390.000 mensuales.

No estar afiliado simultáneamente a un sistema de medicina prepaga.

No ser propietario de más de un inmueble.

No poseer aeronaves o embarcaciones de lujo.

No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, salvo en hogares donde convivan personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

No contar con activos societarios que demuestren solvencia económica plena.



Además, los hogares con convivientes que posean un CUD podrán acceder al beneficio incluso si incumplen ciertos requisitos, siempre que el ingreso mensual del hogar no supere tres haberes previsionales mínimos.

En casos excepcionales, si un afiliado no cumple con los puntos 1 y 2 pero los gastos en medicamentos representan al menos 15% de sus ingresos mensuales, podrá solicitar igualmente el subsidio social. En estos casos, se realizará una evaluación socioeconómica personalizada mediante un informe social y una validación médica.

Medicamentos sin cobertura total en el nuevo esquema

El ajuste de PAMI incluye una reducción en el listado de medicamentos que cuentan con cobertura total. Entre los productos que dejaron de recibir el 100% de subsidio, se encuentran:

Antibióticos como la ceftriaxona, la ciprofloxacina y la claritromicina.

Corticoides como la betametasona, la prednisona y la dexametasona.

Suplementos como el carbonato de calcio y el hierro polimaltosato.

Medicamentos específicos como la fluoxetina (antidepresivo), el metotrexato (tratamiento de artritis reumatoidea) y la morfina (tratamiento del dolor).

A pesar de estas modificaciones, las autoridades aseguraron que se mantendrá la cobertura total para los tratamientos de alta complejidad, como los relacionados con trasplantes, oncología y obesidad severa.

Cómo realizar el trámite para la cobertura al 100%

Para acceder al subsidio social, los afiliados deberán presentar una serie de documentos específicos. Estos incluyen:

DNI del titular.

Receta médica firmada por el médico de cabecera.

Declaración jurada que certifique el cumplimiento de los requisitos mencionados.

En caso de requerir más de cuatro medicamentos, será necesario completar un formulario adicional.

El trámite se inicia de manera presencial tras solicitar un turno en la página oficial de PAMI. Las autoridades destacaron que este procedimiento busca evitar irregularidades y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.

Cambios en los programas de cobertura

El plan “Vivir Mejor”, creado durante el gobierno de Alberto Fernández para garantizar la gratuidad de medicamentos, será reemplazado por este nuevo esquema. Según el director del PAMI, Esteban Leguizamo, estas medidas buscan asegurar una “gestión ordenada y eficiente” del presupuesto del organismo, que brinda asistencia a más de 5,3 millones de afiliados.

Leguizamo afirmó que el instituto detectó casos de uso indebido de medicamentos gratuitos. Según datos oficiales, más de 600.000 afiliados habían retirado medicamentos mientras también estaban afiliados a sistemas de medicina prepaga. Además, redes organizadas realizaron fraudes millonarios vendiendo medicamentos gratuitos a través de plataformas como WhatsApp y Telegram.

Para combatir estas irregularidades, PAMI fortaleció la seguridad en la emisión de recetas electrónicas y en las credenciales de los afiliados, evitando duplicaciones de identidad y otros abusos.

Impacto del nuevo esquema

El rediseño de la cobertura por parte del PAMI también incluye descuentos en medicamentos con porcentajes que oscilan entre el 50% y el 80% del precio de venta. Según Leguizamo, el precio de venta de los medicamentos en el programa del PAMI es 30% inferior al precio promedio del mercado, lo que representa un beneficio adicional para los afiliados.

Además, el funcionario aseguró que el instituto continuará cubriendo los medicamentos de alta complejidad al 100%. Cada 11 horas, el PAMI realiza un trasplante, y se cubre la mitad de los tratamientos oncológicos del país, datos que reflejan la magnitud de la asistencia brindada por la obra social.

Por otro lado, los cambios implican un desafío logístico, especialmente para los adultos mayores que deben gestionar el trámite del subsidio social. Las autoridades señalaron que se están desarrollando estrategias para simplificar el procedimiento y garantizar que los afiliados más vulnerables puedan acceder al beneficio sin mayores inconvenientes.

