El diputado de Unión por la Patria y secretario adjunto del Smata, Mario “Paco” Manrique, afirmó esta mañana que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof “va a tener que zanjar las diferencias” que tiene con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y si no lo hace “se va a tener que ir” del justicialismo.

“El partido eligió una conducción que es Cristina y me consta que ella intentó hablar muchas veces con Axel. Él va a tener que zanjar las diferencias y entender. Si no lo entiende se va a tener que ir del partido y armar uno propio", dijo Manrique en declaraciones a Radio Splendid.

El gremialista y legislador nacional enfatizó: “Yo a Cristina la amo y no me oculto ni me da vergüenza. Soy peronista de Perón y Eva, soy kirchnerista de Néstor (Kirchner) y Cristina, y soy cristinista”.

Consultado sobre si la expresidenta debería ser candidata en las elecciones de 2025, Manrique señaló que ella “va a ser lo que la nación necesita que sea", aunque destacó que hoy “tiene la responsabilidad de reorganizar el peronismo, encontrar nuevas figuras, y volver al camino de la doctrina y del contacto con la gente”.

Además, explicó que como representante del Smata abandonó este año la CGT por diferencias con la cúpula de la central obrera, de la que esperaba “más actitud y una posición política clara. Lo discutí puertas adentro y no estoy de acuerdo en cómo se están manejando las cosas”, afirmó.

Finalmente consideró que el presidente Javier Milei está en el poder porque los peronistas “hicimos las cosas muy mal”, y admitió que “muchos compañeros hoy no encuentran una referencia que los represente”.

Con información de Noticias Argentinas