Estela, una de las damnificadas por los incumplimientos de la agencia de turismo “Siddharta Viajes”, con domicilio en Alvarado 426, por Aries relató su experiencia tras perder alrededor de 5.500 dólares (aproximadamente entregó $7.000.000) por dos viajes internacionales que nunca se concretaron. Según sus declaraciones, la empresa prometió reembolsos en “cómodas” cuotas y reprogramaciones en mayo de 2025 porque ahora no tendrían plata.

“Siddharta Viajes”, propiedad de María Carlota Maigua, la semana pasada solicitó un concurso preventivo en el Juzgado de Concursos, Quiebras y Sociedades de Primera Nominación. Según la información oficial, se le ordenó a la empresa completar la documentación requerida antes del 10 de enero de 2025. En caso de incumplir con esta medida, podría ser declarada en quiebra.

“Desde el viernes estoy peregrinando detrás de esta gente sinvergüenza y estafadora. No me dieron ninguna solución, solo un papel sin validez legal que prometía devolverme el dinero en cuotas. Ya consulté con un abogado y no sirve para nada”, aseguró la mujer, quien viajó desde Tartagal a Salta para realizar la denuncia penal.

Estela señaló que su caso es uno entre muchos, con más de 30 personas afectadas por la misma agencia, según estimó. “En su mayoría, las pérdidas rondan entre 4.000 y 5.000 dólares por persona. En mi caso, pagué dos viajes: uno a Egipto y Dubai para enero, y otro a Punta Cana para marzo. Ninguno se va a realizar, y los otros contingentes programados tampoco están saliendo”, explicó.

La denunciante llamó a otras víctimas a no quedarse calladas y actuar legalmente. “Mucha gente tiene miedo de denunciar y sigue creyendo en las reprogramaciones que ofrecen, pero esto no tiene solución. Ellos mismos me dijeron que dependen de nuevos clientes para pagar los viajes viejos. Es una estafa en cadena”, concluyó.