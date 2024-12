Raphael padece un linfoma cerebral y cancela los conciertos en América en 2025

El cantante Raphael, de 81 años, padece un linfoma cerebral, según el parte médico del hospital 12 de octubre (Madrid) facilitado por su oficina de representación, RLM. En el comunicado se explica que el artista ya recibe un tratamiento específico y le darán el alta en los próximos días, aunque ha suspendido los conciertos que tenía previstos en América a principios de 2025. El artista fue ingresado el martes 17 de diciembre por la tarde tras sufrir un accidente cerebrovascular mientras grababa un especial de Navidad del programa de TVE La revuelta, y ya tuvo que cancelar los clásicos conciertos navideños del viernes 20 y el sábado 21 de diciembre en el Wizink Center, para despedir el año y donde iba a poner el broche en España a su eterna gira, Tour Victoria.

Su agencia de representación ha subido un comunicado a sus cuentas de redes sociales anunciando la cancelación de los nueve conciertos que Raphael tenía previstos a principios de 2025 de su gira Victoria, en Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico y México, programados para febrero y marzo. El cantante “se someterá a un tratamiento ambulatorio especializado para abordar una patología neurológica recientemente diagnosticada”, por la que su equipo médico le ha recomendado “un periodo largo de descanso y reposo”, sostiene la nota.

El parte médico del Hospital 12 de octubre indica que Raphael “presenta un linfoma cerebral primario con dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo que justifican los síntomas neurológicos que presentó hace unos días”. Y continúa: “Durante su ingreso en este hospital se ha iniciado tratamiento específico para esta patología que continuará de forma ambulatoria. Por este motivo, recibirá el alta previsiblemente en los próximos días”, adelanta. Durante su ingreso hospitalario, el cantante ha recibido la visita de su familia.

Un linfoma cerebral es un tipo de cáncer que afecta al principal órgano del sistema nervioso central. Las células implicadas en el proceso son los linfocitos, que forman parte del sistema inmunitario y que de forma habitual circulan por prácticamente todo el organismo. Por razones todavía no bien conocidas, algunos de estos linfocitos se vuelven malignos y empiezan a desarrollar el linfoma en el cerebro, aunque también pueden hacerlo en las meninges —la membrana que lo recubre— o la médula espinal. Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, las primeras manifestaciones de la enfermedad suelen ser náuseas y vómitos, dolores de cabeza, confusión, visión doble y crisis convulsivas, entre otras. Un sistema inmunológico debilitado, algo que ocurre con la edad, aumenta las probabilidades de que una persona sufra un linfoma cerebral, al igual que ocurre con otros tipos de cáncer, informa Oriol Güell.

No existe un único tratamiento frente a la enfermedad y el que elijan los médicos dependerá de varias características del paciente y el propio proceso, aunque los más frecuentes son la quimioterapia, la inmunoterapia y también el trasplante de células madre, entre otros.

El comunicado de RLM avisa de que las ticketeras de cada concierto cancelado se pondrán en contacto en breve con los compradores para gestionar el reembolso de las entradas y piden disculpas por la cancelación “en nombre del artista”, mientras agradecen el apoyo y el cariño mostrado desde su ingreso con el cantante de Mi gran noche o Escándalo. “Con la esperanza de una pronta recuperación, Raphael confía en poder retomar su agenda y reencontrarse pronto con su público”, concluye. Las fechas españolas, cuyo comienzo está previsto para el 17 de abril en Elche (Alicante), todavía no han sido canceladas, a la espera de la evolución del tratamiento, ha confirmado la agencia a EL PAÍS, informa Héctor Llanos Martínez.

Raphael es uno de los cuatro artistas en todo el mundo que dispone de un disco de uranio por haber vendido más de 50 millones de copias a lo largo de su trayectoria. En 2003, el cantante reconocido por Mi gran noche, Hablemos del amor, Digan lo que digan, El tamborilero o Yo soy aquel, uno de los más populares de la escena española, necesitó un trasplante de hígado para poner fin a la hepatitis B, una enfermedad que sufría desde los 20 años: “Eso ha sido para mí la oportunidad de poder seguir viviendo mucho mejor que antes y de disfrutar de las cosas mucho mejor que antes. Una cosa que era muy dramática se convirtió en una gran oportunidad”, decía en una entrevista con EL PAÍS en noviembre, donde se resistía a hablar de su jubilación: “¿Qué coño quieres que haga en mi casa? ¿Me quedo viendo la tele? ¿O voy a ver cómo juega Nadal? Eso tampoco porque él sí ya se ha retirado”.

Tras más de 60 años de carrera, este año lanzó su octogésimo sexto disco, Ayer... Aún, grabado en París, un homenaje a la canción francesa y a sus grandes ídolos: Piaf, Aznavour, Bécaud, Brel… Entre sus planes para 2025 está, además, estrenar su nuevo espectáculo, Raphaelísimo, cuya gira comienza en mayo.

Este diciembre, además, fue investido doctor ‘honoris causa’ por la Universidad de Jaén: “Mi voz ha sido siempre mi mejor aliado, permitiéndome explorar mis límites y evolucionar constantemente. Nunca me ha interesado ser simplemente un cantante que suena bien, siempre he intentado ser un intérprete que conmueve, sacude y despierta sentimientos, porque en la música, como en la vida, lo esencial no es la perfección, sino la verdad. Y en esa búsqueda de autenticidad es donde reside el verdadero poder de la interpretación”, aseguró en aquella oportunidad.

