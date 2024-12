Bullrich criticó a Jorge Macri: "Desdoblar las elecciones es por conveniencia política"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, criticó a Jorge Macri por desdoblar las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, al asegurar que modificar el calendario electoral en 2025 “no tiene sentido” y que “lo hace por conveniencia política y no de la sociedad”.

“No me gustan elecciones separadas. El país debe votar una sola vez, todo junto. Ya se probó. (Desdoblar las elecciones) es gastar más plata y hacer una doble campaña. No tiene sentido. ¿Por qué se hace? Se hace por conveniencia política, no de la sociedad”, dijo Bullrich.

La decisión del jefe de Gobierno porteño de desdoblar y hacer la elección para legisladores y comuneros en julio del año que viene será informada este viernes. Se trata de una medida que eleva la tensión con el Gobierno de Javier Milei tras una semana de cruces entre el PRO y La Libertad Avanza alrededor de la estrategia electoral del 2025.

Bullrich, que suena como una posible candidata de los libertarios en la Ciudad, se preguntó “¿a qué porteño le puede parecer una elección tan importante votar legisladores de la Ciudad de Buenos Aires?”. Y agregó: “Creo que no es una elección para decir ‘voy a votar separado’. Con esta separación (...) uno se quiere guardar el poder”.

La relación entre los libertarios y el partido fundado por Mauricio Macri no pasa por su mejor momento y esto condiciona posibles acuerdos electorales. Unos días atrás, Bullrich planteó que el partido amarillo “tiene que ser oficialista” y que “no tiene sentido” que compita contra LLA en las elecciones de medio término, ya que ambos espacios tienen un electorado en común.

Por su parte, el presidente Javier Milei le envió un contundente mensaje a Macri en relación a un eventual acuerdo electoral, al que condicionó a una alianza a nivel nacional: “Con el PRO vamos juntos en todos lados o si no iremos separados, no vamos a engañar al electorado”.

Con información de TN