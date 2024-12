Este jueves, por medio de la ley N°8472, la Provincia de Salta prorrogó por el plazo de ciento ochenta (180) días, la declaración de estado de emergencia sociosanitaria en los departamentos General San Martín, Orán y Rivadavia, dispuesta por la Ley 8185 y prorrogada por la Ley 8410 y el Decreto Nº 249/2024 del Poder Ejecutivo Provincial.

El proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, debatido el 16 de diciembre, señaló que el país atraviesa sucesivos déficits fiscales por lo que se han fijado importantes medidas y condiciones para la economía de la Argentina. “La provincia no es no fue ajena a estas contingencias, por lo que se considera oportuno prorrogar la norma que decretó la Emergencia Económica y Administrativa, sumada a la Ley N° 7.125 que no es más que una adhesión de la Provincia a la Ley Nacional 25.344, que establece similares condiciones de emergencia para la Nación”, agrega.

“Es preciso continuar con estas medidas tomadas por el Gobierno de la Provincia, en el marco de los objetivos oportunamente trazados, para sostener su normal funcionamiento, por lo que resulta en esta instancia prudente y conveniente prorrogarlas” sostiene el documento.