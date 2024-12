Reclamos de puesteros del mercado San Miguel: cortes de luz y falta de limpieza

En proceso de normalización, luego del incendio en noviembre pasado, los reclamos de los puesteros se hacen escuchar. Este lunes se registró un corte de luz y, en diálogo con Aries, los trabajadores expusieron sus reclamos.

"Sin cadena de frío, no podemos trabajar. Es un gran problema porque se nos puede echar a perder la mercadería y no vamos a recuperar lo perdido", expresó una comerciante del rubro lácteo. “La gente pasa y no compra porque no ve nada”, se quejaron en otro puesto.

Otro de los problemas expuestos por los puesteros es la falta de limpieza en los pasillos del mercado. "Necesitamos personal de limpieza urgente porque no todos los puestos se encargan de limpiar, y eso deja todo desordenado y sucio", señaló otra comerciante.

Los trabajadores adelantaron que buscarán reunirse con el nuevo interventor Emilio Gutiérrez para discutir soluciones a estos problemas que advierten afectan tanto a sus negocios como a los clientes.