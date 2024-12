Pablo López sobre el cruce con García: “Tengo la dentadura sana por si algo pasa”

Lo que comenzó como un debate por el orden de los oradores terminó en una denuncia penal. Pablo López, concejal de La Libertad Avanza, acusó a su colega José García de amenazarlo con “bajarle los dientes” en los pasillos del Concejo Deliberante. "Cuando le reclamé, de buena manera, que no había respetado el reglamento, se sacó. Primero me insultó y luego me amenazó de manera violenta", relató López en diálogo con Aries. El episodio se suma a lo que él consideró una seguidilla de tensiones con García. “No es la primera vez que sucede porque ya en Comisión Parlamentaria el señor (por García) supo decirme que no sabía con quién me metía, en una clara amenaza”, recordó.

Según López, el incidente refleja lo que denomina “trampitas” dentro del recinto. “Ellos siempre quieren que yo hable primero para luego contestarme sin posibilidad de retruco. Esta vez, reclamé el orden y parece que no les gustó", explicó. La situación escaló cuando García, fuera del alcance de las cámaras, habría adoptado una actitud agresiva. “Tuve que entrar al recinto para que, si me pegaba, quedara todo registrado”, ironizó López.

El concejal de La Libertad Avanza criticó, además, que, a diferencia de otros casos similares como el reciente protagonizado por las diputadas Socorro Villamayor y Griselda Galleguillos, García no haya pedido disculpas. “Al menos Villamayor tuvo la decencia de disculparse, pero García ni siquiera se quedó hasta el final de la sesión”, señaló, destacando la "altanería" de su contrincante.

López confirmó que ya realizó la denuncia penal y afirmó que espera que este tipo de conductas no se repitan. “Tengo los frenos bien puestos y la dentadura sana, por si algo pasa", declaró, con un toque de humor que no escondió su indignación. Mientras tanto, desde el bloque de José García no se han pronunciado oficialmente sobre las acusaciones, aunque algunos concejales del oficialismo expresaron su solidaridad con López, reconoció el edil.