La madre del gendarme secuestrado en Venezuela le pidió al Papa Francisco que interceda ante Maduro

Griselda Heredia, la madre Nahuel Gallo, el gendarme argentino que permanece secuestrado en Venezuela por el régimen chavista, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, le enviaron una carta al Papa Francisco para pedir que intervenga ante el régimen de Nicolás Maduro. El joven se encuentra detenido desde el pasado 8 de diciembre bajo acusaciones de supuestos “planes terroristas”.

En la misiva, Jalil expone que el catamarqueño Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional (GNA) asignado al Escuadrón de Mendoza “Uspallata”, fue arrestado de manera “arbitraria”, mientras se encontraba de vacaciones en Venezuela. En el texto, se menciona que el gendarme había viajado al país caribeño para visitar a su familia, compuesta por la venezolana María Alexandra Gómez García y su hijo menor de edad en común.

El gobernador, en representación de los intereses de la “sociedad catamarqueña”, destacó que la situación generó una profunda preocupación tanto para los familiares del detenido como para su provincia, donde reside la familia. Por este motivo, solicitó al Papa que interceda ante el gobierno venezolano “a los fines de encontrar una solución que traiga paz a la familia”.

“Aprovechando la oportunidad para saludarlo por su Cumpleaños, deseándole lo mejor, rezamos por Usted”, cierra la misiva firmada por el mandatario y Heredia, con fecha del 17 de diciembre.

El cabo Gallo quedó detenido al cruzar a Venezuela desde Colombia por el puente internacional de Táchira, el pasado domingo. Su pareja se encontraba en el país caribeño desde hace más de siete meses por cuestiones personales, y el objetivo del viaje era reencontrarse.

Las autoridades venezolanas acusaron al argentino de estar involucrado en supuestos “planes terroristas” que, según afirman desde el régimen de Maduro, tendrían vínculos con el gobierno argentino liderado por Javier Milei. Hasta el momento, Caracas no ha proporcionado pruebas concluyentes que sustenten esas acusaciones.

Desde su detención, en el entorno familiar de Gallo fue creciendo la preocupación. Alejandra Gómez, pareja del gendarme y de nacionalidad venezolana, aseguró que no tiene contacto con él desde el 8 de diciembre.

Gómez, residente en Argentina desde hace seis años, afirmó que Gallo había viajado a Venezuela con el objetivo de disfrutar un descanso laboral. “Nahuel venía como un ciudadano más. Él venía como el papá de mi hijo. Tenía todos los papeles en regla. No hay razón para que Nahuel esté pasando esto, más allá de que él pertenezca a la Gendarmería argentina”, expresó Gómez en declaraciones a Radio Rivadavia.

Según explicó, la pareja se conoció en Buenos Aires, tienen un hijo pequeño y viven en Mendoza desde hace un año y medio. “Para nosotros esto fue muy difícil, porque no era el plan de lo que teníamos para sus vacaciones. A mí lo que se me cruza por la cabeza es pensar lo que él debe estar pensando, que haya tenido un giro tan horrible. Estamos viviendo una pesadilla”, añadió.

La pareja del gendarme también desmintió especulaciones que han circulado en redes sociales acerca de los motivos del viaje. Visiblemente afectada, pidió evitar comentarios infundados: “He tratado de no ver tanto, de alejarme un poco de las redes sociales porque me afecta muchísimo. Se dicen muchas cosas que no son. Nahuel vino como un ciudadano común, como el papá de Víctor, como mi pareja”.

La detención de Nahuel Gallo ocurre en un momento de tensiones diplomáticas entre Buenos Aires y Caracas, exacerbadas tras la llegada al poder de Javier Milei en diciembre de 2023.

Desde que el mandatario libertario condenó el fraude en las elecciones presidenciales de julio y reconoció la victoria de Edmundo González Urrutia, Maduro echó a la diplomacia argentina de Venezuela. De esa manera, el país se quedó sin representación consular y Brasilia asumió el resguardo de su residencia.

Ayer, el Presidente se refirió por primera vez a la detención de Gallo y calificó al líder chavista Nicolás Maduro de “dictador criminal”. Y dijo que desde su Gobierno trabajan para la liberación del oficial, durante un acto realizado en el Colegio Militar de Buenos Aires, donde encabezó una entrega de sables y medallas.

“Exigimos su liberación inmediata y agotaremos todas las vías diplomáticas para devolverlo sano y salvo a la Argentina”, reclamó Milei, en el marco del evento.

Desde Venezuela, el canciller del régimen chavista, Yvánán Gil, señaló que “han cometido un grave error y han dejado innumerables pruebas físicas que los comprometen en un plan terrorista”, y apuntó que el gendarme se quiso infiltrar como parte de una estrategia de Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes “fueron descubiertos con las manos en la masa tratando de introducir elementos violentos en Venezuela”.

El texto de la carta completo

“Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Gobernador de la Provincia de Catamarca, representando los intereses de la sociedad Catamarqueña y de los familiares del Cabo Primero NAHUEL AGUSTÍN GALLO, miembro en actividad de la Gendarmería Nacional Argentina con unidad de revista en el Escuadrón “Uspallata”, quien fue privado de su libertad por detención de manera arbitraria en la República de Venezuela el día 8 de diciembre del corriente año.

El Sr. Gallo, se encontraba de vacaciones en territorio venezolano con el único propósito de visitar a su familia, integrada por la Sra. María Alexandra Gómez García, con quien tiene un hijo en común, menor de edad.

Por los motivos anteriormente esgrimidos, procurando dar pronta respuesta y resguardo a la familia y la sociedad Catamarqueña, es que le solicito interceda ante el gobierno y autoridades venezolanas, a los fines de encontrar una solución que traiga paz a la familia.

Aprovechando la oportunidad para saludarlo por su Cumpleaños deseándole lo mejor, rezamos por Usted.

Sin otro particular, aguardando respuesta, me complace saludar a Su Santidad, con atenta consideración y distinguida estima".

Con información de Infobae