El Ejecutivo pide prorrogar la Emergencia Económica por un año más

En la 38° sesión ordinaria, de este martes, la Cámara de Diputados de Salta pondrá en debate la prórroga por un año de la Emergencia Económica, sancionada en la ley nacional 7125, así como sus respectivas prórrogas, y de la ley 6583.

El proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, explica que el motivo radica en que, el país atraviesa sucesivos déficits fiscales por lo que se han fijado importantes medidas y condiciones para la economía de la Argentina. “La provincia no es no fue ajena a estas contingencias, por lo que se considera oportuno prorrogar la norma que decretó la Emergencia Económica y Administrativa, sumada a la Ley N° 7.125 que no es más que una adhesión de la Provincia a la Ley Nacional 25.344, que establece similares condiciones de emergencia para la Nación”, agrega.

Seguidamente, se indica que “a través de estos plexos normativos se adoptaron medidas de excepción a fin de proteger los intereses que hacen al bien común”.

En razón de los ante expuesto, se señala que “es preciso continuar con estas medidas tomadas por el Gobierno de la Provincia, en el marco de los objetivos oportunamente trazados, para sostener su normal funcionamiento, por lo que resulta en esta instancia prudente y conveniente prorrogarlas”.

“El Estado debe brindar respuestas celeras y extraordinarias en resguardo del principio de seguridad jurídica”, añade.

Si bien la Provincia se encuentra en un contexto de equilibrio fiscal, “no se puede soslayar la crisis social y económica tanto a nivel nacional como mundial. Amén de ello, se presenta un escenario adverso de emergencia social, sanitaria, económica, administrativa e hídrica. Lo que interpela a intensificar esfuerzos y administrar los recursos con extremados recaudos”, advierte.