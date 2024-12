Robo de identidades de menores: usaron datos de una nena para llevarse a otra a Brasil

En menos de 24 horas, se conocieron dos graves denuncias por robo de identidad a menores en Neuquén y Cipolletti. Ambas familias descubrieron que ANSES dejó de abonarles la asignación por hijo, bajo el argumento de que sus hijos estaban "fuera del país", a pesar de que nunca cruzaron la frontera.

La primera denuncia se presentó el lunes en Neuquén y fue divulgada el miércoles, mientras que la segunda fue reportada al día siguiente. Los casos involucraron a un niño de 1 año y una niña de 4, cuyas identidades fueron clonadas y registradas fuera del país.

"Voy a la ANSES a ver por qué no cobraba la asignación. Cuando llego, me dicen que no voy a cobrar porque mi hijo no reside en Argentina. Me quedo sorprendida y le digo: '¿Cómo que no, si está en mi casa?'. Me mandan a Migraciones, donde efectivamente me dicen que mi hijo sale del país el 19 de enero de 2024 a las 9 de la mañana por Formosa hacia Paraguay y que no se registra el ingreso nuevamente al país", relató Yanina Magnago en comunicación con C5N.

La madre, residente en Neuquén, señaló que tras recibir esa información hizo la denuncia ante la Policía Federal y la causa fue derivada a Formosa, lugar del presunto hecho. "Me dijeron que podría ser un error de tipeo, pero son los datos de mi hijo: documento, nombre y apellido, fecha de nacimiento", añadió.

Yanina expresó su angustia y preocupación, asegurando que su principal inquietud es verificar que el niño con ella en casa sea realmente su hijo y que nunca haya salido del país. "Yo quiero que le devuelvan la identidad a él", reclamó.

A causa del temor de que alguien estuviera preparando el terreno para robarse a su hijo, Yanina tomó medidas de precaución, aislándose en la casa de sus padres. "Ahora estoy más tranquila porque salió en los medios, pero si me lo sacaban, ¿dónde iba a ir a denunciar?", se preguntó.

En cuanto al segundo caso, ocurrido en Cipolletti, la madre de una niña de 4 años también descubrió el robo de identidad cuando se le suspendió el cobro de la asignación familiar. "Me dijeron que vaya a Migraciones. Allí me entregaron un informe que decía que mi hija había salido del país por Paso de Los Libres (Corrientes) hacia Brasil", relató la mujer a Río Negro.

Según el informe, la niña cruzó la frontera el 20 de abril de 2024. La familia descubrió la situación a fines de octubre y decidió hacerlo público después de conocer el caso de Neuquén.

