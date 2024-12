Buscan intensificar las acciones contra la proliferación de microbasurales

El Concejo Deliberante aprobó la iniciativa que establece el Programa de Emergencia en Materia Ambiental y, con él, la creación de la Unidad de Conservación Ambiental.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el secretario de Ambiente municipal, Martín Miranda, detalló que se busca unificar sanciones y las interpretaciones normativas vigentes en materia de residuos, atravesado además por la problemática del dengue.

“Lo de emergencia es ponerlo en relieve, porque por detrás se viene trabajando, venimos haciendo y se viene sancionando mucho más de lo que se hacía antes y, aunque no se comunique mucho, con el trabajo de boca en boca y las sanciones ejemplificativas están dando resultados”, expresó.

En ese sentido, el funcionario destacó la acción sobre los baldíos en malas condiciones con intimaciones, multas y cobro de limpieza –en caso de accionar la Municipalidad-; como así también la identificación y sanción a los vehículos que arrojan residuos en distintos puntos de la ciudad, considerando positiva la “sanción mediática” de los infractores.

Consultado sobre la conformación de microbasurales, Miranda indició que están, en su mayoría, relacionados a obras cercanas. “Como no quieren pagar un container, o no quiere trasladar el escombro a donde tiene que ir, y no lo tiran frente de su casa porque sabe que va a ser pasivo de una multa, directamente lo lleva a una esquina o algún lugar donde nadie identifique”, explicó.

En ese sentido, destacó el trabajo “puerta a puerta” articulado con educación ambiental, cartelería y vigilancia en lugares crónicos.