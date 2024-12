Emergencia en el norte: "En 40 años de democracia no solucionamos el problema del agua"

El debate sobre la prórroga de la emergencia hídrica volvió a poner en evidencia los desafíos históricos que enfrenta el departamento San Martín. El diputado provincial Jorge Restom expresó su frustración ante la falta de soluciones en cuatro décadas de democracia. "En 40 años no supieron resolver un tema básico como el agua. No es algo que me enorgullece decirlo como político, pero la política tiene que dar soluciones, y el agua es una cuestión vital", afirmó en diálogo con Aries.

Restom criticó duramente al Comité de Emergencia Hídrica, creado en el marco de la primera declaración de emergencia. Según el legislador, la comisión integrada por ministros y legisladores no ha rendido cuentas claras. "Muy poco se sabe o muy poco se informa respecto de qué hizo la Comisión. Lo poco que sabemos lo sabemos por Jarsún (presidente de Aguas del Norte), que va y pregunta", lamentó.

Pese a este contexto, el diputado destacó algunos avances logrados recientemente, como la construcción de pozos en localidades clave como Tartagal, Mosconi y Aguaray. "Los pozos permitieron independizar Salvador Mazza del agua del Itiyuro y destinarla a localidades que realmente la necesitan. Pero aún hay proyectos pendientes, como los cuatro pozos solicitados por el municipio de Mosconi, que deben ser incorporados al presupuesto", sostuvo.

Finalmente, Restom subrayó la dimensión sanitaria de la problemática. "El agua no solo es vital, también es vehículo de enfermedades. En San Martín sufrimos índices de mortalidad infantil por diarreas y otras causas relacionadas con la calidad del agua. Esto tiene que cambiar", concluyó, llamando a los funcionarios a "poner la cara" y garantizar soluciones concretas.