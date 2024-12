Dolor para Gallardo, murió su padre Máximo

River Plate lamenta el fallecimiento de Máximo Gallardo, padre de Marcelo y entrenador de nuestro equipo de Leyendas. Acompañamos con afecto a nuestro DT y a toda su familia en este día de profunda tristeza”, de esta manera las redes ofíciales de River Plate anunciaron la triste noticia de la muerte de Máximo Gallardo, el padre del Muñeco Gallardo y quien fuera su primer entrenador en Once Colegiales en el baby de Merlo.

A los 70 años y luego de largos de meses de padecer una enfermedad de la que no se pudo curar, se produjo el deceso de Máximo que se desempeñaba como entrenador del fútbol senior del club. Precisamente los ex jugadores de River que en estas horas se encuentran en Chile por un evento de estrellas y leyendas junto a Colo Colo, fueron quienes salieron a jugar a inicios de este año con una bandera que decía “Fuerza Máximo” en el momento que se conoció que estaba enfermo.

Luego, fue el propio Marcelo Gallardo al asumir en el mes de julio quién se emocionó porque no podía contar con la presencia de su papá en ese momento y dijo: "Le quiero agradecer de todo corazón a todos, y en especial a mi viejo que no está acá, que no puede estar, pero que lo tengo en mi corazón. Así que ya lo vamos a tener acá".

De todos modos, Máximo tuvo una leve mejoría en esos meses lo que le permitió estar en el palco ante Huracán cuando volvió a dirigir el Muñeco. Estuvo acompañado por sus hijas Marta y Paola y sus nietas en el palco 57 de la Belgrano. Sin embargo en los últimos meses su salud se agravó y esta madrugada se produjo el deceso acompañado por su familia.

Vale el recuerdo que cuando Marcelo Gallardo comenzó a jugar al fútbol, en el club Once Colegiales de Parque San Martín, Merlo, su papá, era el entrenador del equipo de baby. “Yo el primer jugador de fútbol que vi fue mi papá, en los campeonatos en Merlo, yo tendría unos 5 o 6 años, jugaba muy bien”, contó alguna vez el Muñeco. Gallardo ya había perdido a su madre, Ana, por una enfermedad similar hace 10 años cuando jugaba contra Boca la semifinal de la Copa Sudamericana y anoche perdió a su padre. Ana, oriunda de Merlo y Máximo, de Córdoba se conocieron cuando tenían eran chicos por ser vecinos y a los 17 años de ella y a los 21 de él concibieron a Marcelo Gallardo quien nació el 18 de enero de 1976.

Máximo siempre acompañó al Muñeco desde chico en las inferiores de River y era muy conocido y querido en el ambiente de las inferiores. Por eso se sumó al equipo de trabajo de las formativas como captador durante los primeros años de DT del Muñeco y por ejemplo fue uno de los que vio en vivo a Julián Álvarez en uno de los viajes al interior.

Con información de 442