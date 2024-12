El senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, informó a través de un comunicado oficial que solicitará licencia en su cargo como miembro del Senado de la Nación.

La decisión, tomada en el marco de los hechos que han trascendido públicamente en las últimas horas, busca garantizar la transparencia en el proceso judicial y permitir que las investigaciones avancen sin ningún tipo de impedimento.

“Que se me investigue. Mi determinación tiene como objetivo que no haya ningún tipo de obstáculo a la hora de que se me investigue. Confío en que se pongan en marcha todos los mecanismos institucionales correspondientes para esclarecer los hechos", expresó el legislador en su declaración.

Desde su oficina de prensa, se destacó que esta medida refleja “el compromiso” del senador Kueider con los “valores republicanos y con la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones democráticas”.

El anuncio se produce tras la detención del senador en Paraguay, donde las autoridades investigan presuntas irregularidades vinculadas al transporte de una importante suma de dinero no declarada.

