El Gobernador anunció que comprarán ambulancias como resultado del cobro a extranjeros en Salud

El Gobernador Gustavo Sáenz celebró la decisión del Gobierno Nacional de imitar la iniciativa que hace meses fue implementada en Salta, respecto al cobro del servicio de salud a extranjeros no residentes, y anunció la incorporación de ambulancias, como resultado directo.

“Cayó un 95% la atención de los extranjeros en nuestra provincia, lo que permitió un ahorro importante que va a permitir que tengamos, a fines de diciembre, 14 ambulancias nuevas y estamos llamando para comprar 20 ambulancias más para repartirlas y distribuirlas en todos los rincones de la provincia”, expresó.

Y agregó “es por ahí donde hay que recortar los gastos y hay que optimizarlos, es por ahí, no por otros lados, no por los lugares más sensibles para nosotros y no con los más desprotegidos”.

Por otro lado, el mandatario refirió a las modificaciones a la política de migraciones –otra observación que Sáenz marcó durante su visita a Orán en noviembre-.

“Ya está en la agenda nacional, que aquellos extranjeros que delinquen, los deportemos, que vayan a su casa, que vuelvan y no se queden acá. Queremos extranjeros de bien que nos acompañen”, señaló.