Ficha limpia, responsabilidad fiscal, intervención de municipios con administración sospechosa son temas que se están acumulando en estas jornadas en las que se van cumpliendo plazos y cerrando etapas.

Los Ministros de Economía de todo el país sesionaron a puertas cerradas en Salta. Oficialmente echaron mano al manual que da cuenta cuál es la función del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, en cuyo marco se reunieron, al informar oficialmente que los responsables de las cuentas públicas llevaron adelante el monitoreo de la aplicación de todas las reglas para mantener el equilibrio fiscal y la transparencia en los Gobiernos. El ministro salteño destacó que las cuentas generales de los distintos ejercicios anuales están al día y lo mismo se está logrando de los 60 municipios, a cuyas autoridades se capacitó para que adopten esta saludable práctica.

Los funcionarios administrativos lo intentan pero los políticos no abandonan su costumbre de postergar soluciones cuando no las encuentran. La cartera de las finanzas tiene sus papeles en orden pero no alcanza el propósito cuando se detectan fallas que el sistema de control las presenta como observaciones cuando las gira a la Legislatura. Y allí esperan que alguien advierta que su ciclo no cerró.

Los intendentes, en tanto, no solo deben mejorar su capacidad administrativa sino también encarar el proceso de adaptación de las respectivas Cartas Orgánicas para incluir las herramientas de transparencia que “reclama la sociedad”, según destacó el Ejecutivo de Apolinario Saravia y presidente del Foro de Intendentes de Salta, Marcelo Moisés. En declaraciones periodísticas dio cuenta que los jefes comunales se encuentran trabajando en un proceso de modificación de su texto, que apunta a adecuarlo a nuevas normas vigentes desde la última reforma de la Constitución Provincial. Hay tope para las reelecciones y también se busca perfeccionar el sistema de control de la cuentas para que sea concomitante, como se ha propuesto para la Capital que tiene la Carta Orgánica más antigua y aguarda desde hace 13 años ejecutar una reforma aprobada por ordenanza.

No menos importante es la coincidencia en incorporar la Viceintendencia, una figura que evitaría resolver con intervenciones las situaciones de crisis institucional. En los cinco años que lleva de gestión, Gustavo Sáenz se convirtió en el gobernador que más usó ese recurso, pese a lo cual hay municipios en manos de políticos con causas abiertas por corrupción.

Los especialistas reconocen que la Carta Orgánica de un municipio es un instrumento jurídico ordenador, que necesita del compromiso no solo de quienes son sus autoridades electas sino de todos los miembros de la sociedad vecinal. Es un instrumento de valor para la construcción del desarrollo local y su sanción debe ser vista como un proceso de construcción ciudadana.

La actual etapa de cambios, centrada desde el gobierno en la resolución de los problemas de la macroeconomía, puede ser una oportunidad para lograr calidad institucional para una democracia que se observa amenazada.

Salta, 29 de noviembre de 2024