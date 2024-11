Quitan más de 50 medicamentos del vademécum

Una “limpieza” del listado oficial de medicamentos aprobados para su comercialización en el país dio con 58 productos discontinuados o que se producen solo para licitaciones, pero que no están disponibles para la población a través de la venta en las farmacias. Van desde analgésicos, antibióticos y antivirales o anticonceptivos hormonales hasta vacunas o un broncodilatador, entre otras terapias.

“No se dio de baja a ninguna especialidad medicinal. Solo cambiamos la condición de comercialización”, insistieron en aclarar a este medio desde la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Con ese cambio en el sistema de registro online al de “estado de producto no comercializado”, ya no se visualizará como disponible al momento de una consulta pública online del vademécum.

Al momento de una compulsa de precios en grandes compras para hospitales, coberturas o programas públicos de salud, oferentes utilizaban sus distintas presentaciones listadas en el Vademécum Nacional de Medicamentos (VNM) para ofrecer mayores descuentos. Una vez ganada la licitación, había que optar por versiones más costosas, de acuerdo con la explicación oficial sobre lo que sucedía con la mayoría de esos fármacos y por qué en el Ministerio de Salud avanzaron con la actualización del VNM.

La tarea, que se repetirá cada tres meses, quedó a cargo de la Anmat. “Esta herramienta [por el VNM] ofrece a toda la comunidad, prescriptores, dispensadores, pacientes y consumidores la posibilidad de corroborar que, sobre el medicamento prescripto y/o dispensado, no pesan restricciones de uso y/o comercialización, y si se trata de un producto alcanzado por el Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos”, define la agencia regulatoria al iniciar una búsqueda pública. También está la opción de consulta para usuarios registrados, pero en el acceso para la consulta online abierta aparecerán los productos que estén disponibles en las presentaciones que cada laboratorio declara comercializarlos y recibió la aprobación para hacerlo, por nombre genérico y comercial. Según consideran en la Anmat, ayudará a que los profesionales prescriban a sus pacientes lo que puedan encontrar en la farmacia.

“En el VNM, en la condición de productos comercializados, detectamos un total de 58 especialidades medicinales (certificados), que corresponden a 85 presentaciones de ventas en distintas formas farmacéuticas, concentraciones y contenido de unidades de venta, que solo son elaboradas por sus titulares para procesos licitatorios y programas específicos de salud. Es decir, que no se encuentran en la cadena de comercialización”, continuaron en la Anmat ante la consulta.

Si en una próxima revisión del listado, alguno de esos productos estuviera efectivamente disponible en las farmacias, indicaron que bastaría con el cambio del estado de comercialización.

Productos

Aun cuando la autoridad regulatoria no accedió a dar más detalles sobre los productos removidos, indicó que son cinco analgésicos en seis presentaciones, nueve antibacterianos en 15 presentaciones, tres anticonceptivos hormonales (cada uno en su presentación), siete antihipertensivos en nueve presentaciones, junto con un antianémico, un antidiarreico/antiinflamatorio/antiinfeccioso intestinal, un antifúngico, un antihemético, un antihistamínico, un broncodilatador, un desintoxicante de citostático, un hipolipemiante, una terapia cardíaca y un suero inmune/inmunoglobulinas, todos estos últimos en única presentación.

También aparece un fármaco para el sistema respiratorio en dos presentaciones, cuatro vacunas en nueve presentaciones, un inmunosupresor en tres presentaciones, un complejo multivitamínico de dos presentaciones, 13 antivirales en 19 presentaciones, un antineoplásico en tres presentaciones y tres antiinflamatorios corticoides en cuatro presentaciones.

En la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismo a cargo de regular la actividad de las obras sociales y las prepagas, esperaban esta “limpieza” del vademécum, según expresaron a LA NACIÓN. Era, según manifestaron, una queja frecuente a las autoridades sanitarias.

“Cuando las obras sociales llaman a licitación para comprar medicamentos, [laboratorios o droguerías] usaban esos productos que aparecen en el listado oficial de medicamentos, pero están discontinuados y sin producción, para ofrecer un alto porcentaje de descuento y mejorar las condiciones con respecto de otros oferentes”, explicaron.

¿Qué sucedía si ganaban esas compulsas, que suelen ser de muy grandes volúmenes de acuerdo con la cantidad de afiliados que tengan las coberturas? Ofrecían reemplazar el o los productos ofertados, por otras presentaciones y a un precio mayor, que es el de venta al público, sobre el que no hay descuento”, respondieron sobre la medida oficial “para transparentar” medicamentos que están sin stock o discontinuados. El descuento ofrecido, según estimaron, podía llegar al 95%.

Otra inquietud que la SSS le transmitió a la Anmat el mes pasado es “la gran cantidad de medicamentos que se están utilizando con aplicaciones off label” o por fuera de la indicación para la que fue aprobado. “Como superintendencia le pedimos la confirmación de si autorizan productos off label y nos respondió que no. Este es otro problema por resolver”, indicaron desde ese organismo sobre lo que señalaron como motivo de “reiteradas consultas de obras sociales y afiliados”.

A mediados del mes pasado, la SSS difundió públicamente que “solo avala las indicaciones de especialidades medicinales respaldadas por prospectos autorizados por la Anmat, no así indicaciones off label de los productos”, lo que impacta en la cobertura de prescripciones.

Con información de La Nación