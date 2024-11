El severo ajuste al que se sometió a los jubilados desde el inicio de la nueva gestión, los hizo perder el 50% de su poder adquisitivo, que no se pudieron recuperar, ni con el bono de 70 mil pesos, ni con las actualizaciones dispuestas por decreto.

Ayer me crucé con un amigo al que no veía hace algunos meses. Nos pusimos al día y entre novedades poco felices me contó que su mamá, una señora ya grande, había tenido un accidente doméstico y se había caído.