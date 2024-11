Moda, arte y solidaridad: desfile con sello de Autor en el Mercado Artesanal

Hoy domingo 24 de noviembre, el Mercado Artesanal de Salta será el epicentro de un evento cultural que combina moda, tradición y solidaridad. A partir de las 20:30, diseñadores locales y de Tucumán presentarán sus colecciones en un desfile con sello de autor que promete romper los moldes tradicionales.

“Es un evento que no solo muestra el talento local, sino que también busca recaudar fondos para representar a Salta y Argentina en el certamen internacional Aguja de Oro Latinoamericana en Colombia”, explicó Patricia Vilte, una de las organizadoras y diseñadora destacada del evento, en "¡Qué Domingo!" por Aries.

La pasarela contará con la participación de modelos salteñas y tucumanas, quienes lucirán prendas elaboradas con técnicas artesanales y materiales no convencionales. “Lo que me caracteriza como diseñadora es la versatilidad. Desde diseños de novia y fiestas hasta creaciones con plásticos y materiales poco usuales. Este nicho de diseño de autor es lo que me ha llevado a representar a Salta en diferentes puntos del país y ahora también en el exterior”, agregó la diseñadora, recientemente coronada Miss América del Plata.

Uno de los momentos más esperados de la noche será la elección de la Reina del Arte Ancestral, con la corona y la banda listas para coronar a la ganadora. También se convocó a varias soberanas salteñas que han sido reconocidas a nivel nacional e internacional, brindándoles visibilidad en un evento que celebra el talento local. “Queremos que la gente sepa que en Salta hay varias reinas coronadas que nos representan con orgullo”, destacó la organizadora.

Las entradas tienen un costo de $8.000, con una promoción de dos por $15.000, y se podrán adquirir en el ingreso al Mercado Artesanal en Avenida San Martín 2555 . “Además de disfrutar de una noche única de moda y cultura, estarán colaborando para que podamos cumplir el sueño de representar a Salta y Argentina en Colombia”, concluyó la diseñadora, invitando al público a ser parte de esta celebración especial.