Seis años después, Ucrania está inmersa en una guerra sin cuartel con Rusia. Los líderes mundiales se preparan para que Estados Unidos vuelva a ser más proteccionista con Donald Trump como presidente. Y las amenazas climáticas siguen creciendo.

“Vivimos tiempos inciertos”, dijo Suecia a sus ciudadanos en una nueva edición de su folleto de preparación para emergencias, que el gobierno comenzó a distribuir a los hogares el lunes.

Sus vecinos nórdicos adoptaron recientemente medidas similares. Finlandia publicó el lunes una versión consolidada en línea de su preparación para casos de crisis, y Dinamarca y Noruega enviaron sus lineamientos a principios de año. Intentan preparar mejor a la población para un mundo plagado de amenazas a la seguridad, desinformación, ciberataques y desastres climáticos.

Si bien las nuevas guías no mencionan directamente a Rusia, país fronterizo con Finlandia y Noruega, funcionarios suecos y finlandeses dijeron el martes a The New York Times que la invasión rusa a Ucrania había influido en su decisión.

“La diferencia más grande es el mayor énfasis en la preparación para la guerra y el tono más severo de las advertencias”, dijo Svante Werger, asesor de preparación de la Agencia Sueca de Contingencias Civiles.

“El entorno de seguridad mundial se ha vuelto más impredecible”, dijo Eriikka Koistinen, directora de comunicación del Ministerio del Interior de Finlandia. No se trata solo de la guerra en Ucrania, dijo, sino también del aparente sabotaje esta semana de cables de fibra óptica en el mar Báltico, el conflicto en Medio Oriente y la creciente cercanía de Rusia con Corea del Norte.

Los nórdicos llevan tiempo recelando de su beligerante vecino del este.

Finlandia, que se unió a la OTAN en 2023, comparte una frontera de más de 1300 kilómetros con Rusia. Noruega, que ha ayudado a calentar los hogares de Europa después de que Rusia cortara las exportaciones de gas, está preocupada por los espías rusos cerca de su frontera compartida. Y Suecia, que se unió a la OTAN en marzo, advirtió que “los niveles de amenaza militar están aumentando” en su reciente publicación de un panfleto.

“El gobierno sueco se está tomando muy en serio la situación de seguridad”, dijo Werger. “La perspectiva general es que no se puede excluir la posibilidad de un ataque armado”.

El martes, el presidente Vladimir Putin rebajó oficialmente el umbral de Rusia para el uso de armas nucleares. Además, un día después de que el gobierno de Joe Biden lo autorizara, Ucrania disparó por primera vez misiles balísticos de fabricación estadounidense contra Rusia, según funcionarios.

“La guerra en Ucrania afecta a Ucrania, pero también afecta a nuestra seguridad”, dijo el martes Espen Barth Eide, ministro de Asuntos Exteriores de Noruega.

Noruega actualizó sus consejos porque “el mundo ha cambiado significativamente desde 2018″, dijo en un correo electrónico Tore Kamfjord, un jefe de la campaña de protección civil del país.

Un cambio que señaló: los noruegos deben estar preparados para sobrevivir durante una semana, frente a los tres días de los lineamientos anteriores.

“Nos enfrentamos a un deterioro duradero de la situación de seguridad en nuestra región”, dijo Kamfjord, señalando también el empeoramiento de los efectos del cambio climático y las amenazas más amplias a la seguridad digital.

Para Suecia, el folleto “En caso de crisis o guerra” es el último paso de una amplia campaña para preparar al país para un conflicto bélico. Con 32 páginas, el documento es casi el doble de largo que la edición de 2018, que fue su primera revisión significativa desde la Guerra Fría y posterior a la anexión rusa de Crimea.

Hay más detalles sobre temas relacionados a cómo buscar refugio y cómo evacuar, dijo Werger. También hay una nueva sección para quienes necesitan asistencia especial o tienen mascotas, añadió.

El próximo mes, el Parlamento sueco votará un proyecto de ley de defensa que aumentará el gasto militar y de defensa civil en los próximos cinco años.

“Si Suecia es atacada, nunca nos vamos a rendir”, dice el panfleto. “Cualquier insinuación en sentido contrario es falsa”.

Esa frase está ahora en la primera página después del índice. En 2018, había una versión en la página 12, enterrada debajo de consejos para identificar información falsa y listas de verificación para la preparación del hogar.

