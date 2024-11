Alejandro Dean, fundador de SIWOK, una organización que desde hace décadas trabaja con comunidades indígenas del Chaco Salteño, describió la alarmante situación educativa en el norte, particularmente en Coronel Juan Solá, Estación Morillo. “La calidad educativa es el corazón de la pobreza. Es un problema estructural gravísimo que no se quiere atender porque los resultados llevan tiempo”, expresó. Según agregó, la educación que no alcanza niveles mínimos mantiene a las comunidades en un estado de vulnerabilidad perpetua.

Como ejemplo del problema, Alejandro Dean, relató una situación que vivió recientemente: “Una niña de quinto grado no sabía que un 3 y un 0 juntos forman 30. Esto es solo un pequeño ejemplo de cómo estamos fallando. Pregúntele a un chico de 16 años algo básico para su edad y verá que no tiene respuesta. Es un escándalo”. Pese a la existencia de escuelas, docentes y programas de alimentación, afirmó que no se evalúa el aprendizaje real de los estudiantes.

En un intento por abordar estas carencias, SIWOK ha implementado iniciativas como huertas educativas en 29 escuelas de la región, logrando resultados positivos en 25 de ellas. “Los chicos aprendieron el uso de abonos, riego por goteo y otros recursos. Fue un éxito porque hubo compromiso, alguien visitaba las escuelas cada semana para resolver problemas, y esto se hizo sin apoyo financiero del gobierno”, señaló.

Finalmente, el fundador de SIWOK, insistió en que mejorar la calidad educativa es esencial para romper el ciclo de pobreza. “Podemos hablar de mortalidad infantil y desnutrición, pero todo eso pega en la falta de educación. Si no abordamos este problema con seriedad, seguiremos viendo a las comunidades atrapadas en la pobreza por décadas”, concluyó.