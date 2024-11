La expresidenta Cristina Kirchner habló de la causa Vialidad, un día antes de que se conozca el fallo de la Cámara de Casación Penal que revisará su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta. En un documento que difundió en redes sociales, Kirchner tildó la investigación de “show” y defendió su inocencia. Allí, se refirió a los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña como “los Copitos de Comodoro Py”.

Sostuvo que los jueces cumplirán “la orden impartida por el Grupo Clarín en la tapa publicada días después de que intentaran asesinarla en la puerta de su casa”. Hace referencia a aquella nota editorial de Pablo Vaca titulada “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”. “O sea; si no me mataron, tengo que estar presa”, consideró.

Allí habló de la relación de los tres con el expresidente Mauricio Macri: “En esta oportunidad ‘Los Copitos de Comodoro Py’ son Mariano Borinsky, que jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivos; Gustavo Hornos, que visitaba a Macri en la Rosada y que está denunciado por acoso sexual y violación; y Diego Barroetaveña, dirigente de la lista macrista de los magistrados para el Consejo de la Magistratura y tripulado, además, por Julio César Saguier, dueño del Grupo La Nación.

“Todos ellos van a confirmar la condena del Tribunal Oral integrado por otros miembros de la misma banda. Rodrigo Giménez Uriburu; el que junto al fiscal de la causa, Diego Luciani, tenían un equipo de fútbol llamado Liverpool que jugaba en un torneo organizado... en la quinta privada de Mauricio Macri. La imparcialidad de estos jueces... ¡te la debo!”, agregó.

La Nación