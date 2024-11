El derrumbe de las pymes: advierten que las ventas cayeron un 20%

El presidente de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), Daniel Rosato, aseguró que las ventas minoristas han caído un 20% en contraposición a los datos que otorgó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en la que habla de un repunte 2,9% interanual en octubre.

En diálogo con la 750, Rosato señaló que este porcentaje de caída en las ventas “es de ahora, no de hace tres meses”. “El mercado interno sigue muy deprimido y esto hace que no podamos crecer, no se generen nuevos puestos de trabajo. Las exportaciones en la industria manufacturera no están creciendo, esos datos que dan no son reales.

"Estamos creciendo con respecto a un año en que hubo sequías y una crisis que se fue profundizando. Nos falta mucho para salir de este estancamiento por el que pasa la economía”; expresó.

Según el informe de la CAME, las ventas minoristas pymes subieron 2,9% interanual en octubre, a precios constantes, y acumulan una caída de 13,2% en los primeros diez meses del año. En la comparación mensual desestacionalizada, crecieron 7,4%. Sin embargo, un 51% de los empresarios, según la encuesta, sigue manifestando que el principal obstáculo que enfrenta la pyme es la falta de ventas.

“Argentina hoy atraviesa una situación en que el Gobierno está alegre porque ha bajado el déficit y ha bajado la inflación, pero, por otro lado, tenemos el problema donde el país se está empobreciendo, desindustrialización y nos vamos a ver todos afectados en 2025. Si no crece la economía, afuera lo ven y los préstamos van a venir si Argentina tiene la capacidad de asumir sus compromisos. Se está hablando de un crecimiento en las exportaciones que provienen del agro. La industria manufacturera no ha crecido”, advirtió Rosato.

“El Gobierno va a tener que pensar en tener una industria fuerte, que las pymes son una salida y son un gran porcentaje en el PBI como para no considerarlas, no tenerlas en cuenta, dentro del crecimiento económico de la Argentina”, concluyó.

Página12