Franco Colapinto, entre el cierre de un fin de semana negativo y la cuenta regresiva por su futuro

Franco Colapinto cerró un nuevo fin de semana de Fórmula 1, el primero negativo para el argentino, tras el abandono en el Gran Premio de Brasil. Además, los tiempos corren para la definición de su futuro: ¿Tendrá asiento en 2025?.

El piloto argentino tuvo un buen desempeño en la primera parte de la carrera con "luchas" incluidas con Lewis Hamilton y Carlos Sainz, pero todo cambió con el avance de la lluvia: no logró controlar el auto, se despistó, chocó y se despidió de la competencia.

Durante todo el fin de semana, el futuro de Colapinto estuvo en el centro de los temas de la Fórmula 1 y el jueves, durante las conferencias de prensa previas al Gran Premio, el argentino señaló: "Si Williams no puede ofrecerme un asiento en 2025, lo normal es que me deje ir a otro lado y conseguir una mejor oportunidad para el futuro".

"Quizás no soy yo aquel al que deban preguntarle esas cosas. Por supuesto que desconozco la respuesta. Si Williams no puede ofrecerme un asiento el año próximo, lo normal es que me deje ir a otro lado y conseguir una mejor oportunidad para el futuro", completó.

En tanto, el viernes Christian Horner, jefe de Red Bull, visitó el sector de Williams en San Pablo en medio de crecientes rumores sobre una posible incorporación de Colapinto a la escudería que tiene a Max Verstappen como máxima figura y a Sergio "Checo" Pérez con un futuro incierto.

