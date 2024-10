Advierten por las construcciones clandestinas en el Interior

“La gente no toma conciencia y debe saber que, a la hora de iniciar una obra, ya sea de reformas o desde cero, es necesario que sea supervisada por un profesional. En el interior hay mucha clandestinidad y hasta que no pase una tragedia, no van a parar” remarcó por Aries el presidente del colegio de Arquitectos, Gustavo Giachero.

En ese sentido, Giachero alertó que “es muy poca la documentación que se exige a la hora de construir y el poder de policía no se ejerce. Desde el Colegio acercamos herramientas a los municipios para que controlen esas situaciones pero no somos escuchados”.

En caso de que un hecho como el de Villa Gesell ocurriera en Salta, “el municipio va a ser el responsable por no haber controlado y evitado esa construcción clandestina”.

“No está comprobado que pasó en Gesell pero puede que dentro de la obra se haya tocado algo o realizado alguna refacción que haya provocado que colapse. Esto ya se vio, cuando un edificio de gran porte cayó en Miami” y, ciertamente, el municipio de Villa Gesell informó que se estaban realizando obras en el hotel "sin la debida autorización". A pesar de que los propietarios habían sido intimados, continuaron con modificaciones ilegales en la estructura, especialmente en la parte trasera del edificio.

El comunicado oficial menciona que, aunque no se conocen todos los detalles del incidente, "hay evidencia de que se había alterado la estructura de manera irregular".

Por esta razón, Giachero vuelve a remarcar la importancia de contratar un profesional matriculado, que realice bien el trabajo desde un principio y no abaratar costos con algo tan vital.