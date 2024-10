¿Quién es Gustavo Salle? El incorrecto político uruguayo que se metió "en la cueva de los vendepatria"

Una de las sorpresas de las elecciones en Uruguay fue la figura de Gustavo Salle, no solamente porque se trata de un personaje polémico, sino porque con su partido, Identidad Soberana, logró entrar al Parlamento uruguayo con más votos que Cabildo Abierto y el Partido Independiente.

El abogado penalista es el dirigente de Identidad Soberana, un partido que fundó tras desvincularse del Partido Verde Animalista, con el que fue precandidato en las elecciones de 2019.

Pero la figura de Salle tomó relevancia pública mucho antes, como cuando hizo varias denuncias contra miembros del gobierno del Frente Amplio, como a Raúl Sendic por "usurpación de títulos"; cuando se opuso públicamente a la instalación de una segunda planta de UPM; o como cuando organizó manifestaciones en la pandemia de Covid-19.

Otro de sus momentos polémicos, fue cuando hizo una transmisión en vivo por Facebook y mostró como cortó y prendió fuego partes de su título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales.

Pronto, las manifestaciones de Salle, con su particular megáfono y discurso antisistema, comenzaron a dar de qué hablar.

Más acá en el tiempo, Salle protagonizó un polémico momento televisivo cuando el panelista Alfredo García lo trató de “bufón con megáfono” en el programa de canal 12 Esta boca es mía. Entonces el abogado se levantó de la silla, le gritó que era “alcahuete de los vendepatria” y un “inmoral”, entre otros fuertes ataques, por lo que Victoria Rodríguez intervino y le pidió al político que se retirara del estudio de televisión.

El candidato redobló la apuesta este domingo, cuando conoció los resultados de su partido y expulsó de la sede de su partido al equipo periodístico enviado por Canal 12 al lugar: "Marcamos la línea amarilla. Salle tiene dignidad, se hace respetar. Es un atrevimiento, una irrespetuosidad, que venga el Canal 12 que me echó", dijo.

¿Por qué incursionó en la política?

En el perfil de su cuenta de Twitter, Salle anuncia que en su opinión hay "cuatro organizaciones nefastas: el sionismo, la masonería, el jesuitismo, y el narcotráfico" y su discurso deja claro que sus críticas tienen varios destinatarios.

En la campaña anterior, el abogado penalista contó, en entrevista con El País, que fue la muerte de su madre lo que lo llevó a tomar la decisión de ingresar a la política.

"El 15 de enero (de 2019) falleció mi madre, la enterré y cuando estaba bajando el cajón a la tierra, advertí la transitoriedad, lo efímero que es el pasaje de un ser humano por la faz de la tierra. Ante la inmundicia que se está recreando en mi patria, no estuve dispuesto a morir como un viejo cobarde, estoy dispuesto a morir para dejarle un Uruguay mejor a mis tres nietos. El Uruguay que está construyendo el Fraude Amplio (Frente Amplio) es una inmundicia, es la corrupción, es el neocolonialismo, es el extractivismo y es la venta de la patria. No me puedo morir como un viejo cobarde", dijo entonces.

En esa misma entrevista, Salle admitió no tener financiación para hacer campaña y denunciaba a los partidos que ya tenían "comprometidas las políticas antipopulares con las corporaciones y banqueros". Al ser consultado sobre cómo financiaría su campaña dijo que la haría "a pulmón".

"A pulmón, encadenándote a los pies del prócer en una noche fría. Desplazando al presidente de la República del acto, impidiéndole que mire a (José) Artigas a los ojos porque hacía 24 horas había actuado contra la patria y contra el ideario Artiguista violando el principio de no venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad. No lo vendió, lo regaló. Y lo regaló en base a estímulos espurios, a la coima."

Fuente: Diario El País