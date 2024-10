A diez años de la tragedia de Guachipas: “No hay justicia en Salta”, el lamento de los familiares

A diez años de la tragedia en Guachipas, en la que perdieron la vida varios brigadistas, los familiares de las víctimas aún exigen justicia y reconocimiento. Omar Valdez, padre de Mauricio Valdez (27) uno de los jóvenes fallecidos, expresó el dolor persistente de la familia. “Nos duele mucho la pérdida de nuestro hijo y cada año es un año más que pasa y un año más que no lo tenemos a nuestro lado”, dijo Valdez, durante un acto conmemorativo de este lunes en el monumento en honor a su hijo y sus compañeros caídos.

Este fin de semana, Valdez y otros familiares visitaron el lugar de la tragedia, gracias al apoyo de Defensa Civil. “Fuimos en forma particular al lugar donde fallecieron los muchachos (…) gracias a la colaboración del coordinador que puso su vehículo porque el gobierno no quiso dar el vehículo”, relató Valdez, quien agradeció a Defensa Civil por la remodelación del sitio, que incluyó la colocación de cruces y un cercado en memoria de los brigadistas.

Para los familiares, la búsqueda de justicia sigue siendo una promesa incumplida. Valdez fue contundente al respecto: “A diez años, no encontramos justicia porque la justicia prácticamente no existe acá en Salta”. Denunció que la justicia en la provincia parece ser más accesible para quienes tienen poder, mientras que para las familias humildes, las respuestas siguen ausentes. “La justicia, para mí, está reservada para la gente de poder; lamentablemente, acá en Salta no existe la justicia”, enfatizó.

Los hechos

El 28 de octubre de 2014, en un incendio de grandes dimensiones, que se desencadenó en la cima del Cerro El Acheral, en Guachipas, perdieron la vida cuatro brigadistas de Defensa Civil, Martín Albarracín, Mauricio Valdez, Daniel Vilte y Víctor Ferreyra.