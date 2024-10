La dura advertencia de Carrió a Milei por estar "jugando con fuego"

Fiel a su estilo, Elisa Carrió salió este viernes con los tapones de punta contra la administración libertaria y advirtió que Javier Milei está "jugando con fuego", ya que "si Cristina Kirchner gana la provincia de Buenos Aires, cae el Gobierno".



En las últimas semanas, la fundadora de la Coalición Cívica (CC) manifestó sus deseos de competir en las elecciones legislativas del 2025. Con ese norte, la dirigente aumentó su exposición pública y compartió diversas análisis sobre la coyuntura y el rumbo de la Argentina.

Dura advertencia de Elisa Carrió a Javier Milei

Fue en ese marco en el que Carrió advirtió los riesgos de la estrategia de Milei de polarizar con la expresidenta. "Me da la impresión de que este chico está jugando con fuego, porque si Cristina le gana la provincia de Buenos Aires, cae el Gobierno", lanzó la artífice de la CC en diálogo con Radio Con Vos.

Sobre este aspecto, la exdiputada consideró que "no es una buena estrategia política": "Al polarizar de esta manera, de elegir un enemigo, lo que está logrando es lo que hizo Cristina: 'Armen un partido y ganen las elecciones'".



"Yo creo que no es una buena estrategia política, le puede salir el tiro por la culata", le dijo Carrió al Presidente.

Por otra parte, la chaqueña consideró que "no nos merecemos semejante mediocridad" y evaluó que "la única forma de salida" que tiene el país es una "innovación educativa urgente".

En ese sentido, recordó que la Coalición Cívica "es el único partido que no tiene conflictos", aunque los "subestimen" en tiempos electorales.

"El Gobierno no tiene calle ni empatía"

Paralelamente, acusó al Gobierno nacional de no tener "calle ni empatía". "¿Cómo van a destruir el Garrahan, que es una capital social donde, mirado desde el interior, es la salvación de los niños? Nosotros ya tenemos en trámite la denuncia y los testigos", disparó.

Recordó, además, que "se les pidió exclusivamente la renuncia a especialistas de renombre porque dieron un bono de $500.000 con fondos propios, que venían de las obras sociales".

"Especialistas que ganan $2 millones y que el exterior podrían estar ganando u$s5 mil. Las enfermeras ganan $700 mil y están cuidando a pacientes oncológicos chicos en el Garrahan. ¿A vos te parece que alguien que está al lado del dolor, que está dando los medicamentos, no tiene derecho a tener un ingreso mínimo que por lo menos lo ayude a llevar semejante responsabilidad con profesionalismo?", completó.

En la crítica de Carrió a la polarización de Milei con Cristina subyace un tiro por elevación a su exsocio político Mauricio Macri, quien en 2019 utilizó la misma táctica para encarar las elecciones presidenciales. El resultado no fue bueno para el titular del PRO: con Alberto Fernández a la cabeza, el hoy extinto Frente de Todos ganó los comicios e impidió la reelección del mandatario.

Semanas atrás, en una charla en la Universidad Católica Argentina (UCA) organizada por Fundar, Cáritas y Techo Argentina, Carrió había advertido que "sin clase media no hay movilidad social ascendente, sólo queda un país de ricos o pobres que es a donde nos quieren llevar".

Con información de Ámbito