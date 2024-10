A pocas horas de que cerrara el plazo para presentar la boleta final para competir en las elecciones que definirán quién asumirá la presidencia del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional, el sector encabezado por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, no fue aceptado por la Junta Electoral del partido por no haber cumplido con el aval de, por lo menos, el 2% mínimo del Padrón de afiliados para poder presentarse en la instancia electoral. “Lo que podría haber sido un camino de apertura, participación y democracia se convirtió en un tortuoso proceso de obstaculización, chicanas, caza de brujas, persecución y aprietes políticos a compañeros y compañeras de todo el país”, denunció.

Por medio de un comunicado emitido por “Federales: un grito de Corazón”, el candidato a presidir el peronismo acusó a la facción representada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner de haber influido en el proceso electoral para evitar que pudiera desarrollarse la interna que estaba pactada para el próximo 17 de noviembre, día en el que miles de peronistas definirán en las urnas la dirección que tomará el espacio tras la salida de Alberto Fernández.

“Sigo queriendo creer en que la voluntad expresada por la compañera Cristina en su carta pública de hace algunos días era verdad. Pero me cuesta creerlo a esta altura de los acontecimientos”, disparó el mandatario provincial, en respuesta a al fallo emitido por la Junta Electoral del PJ sobre la conformación de su equipo de campaña. Días más tarde de haber denunciado una serie de irregularidades en la lista de la ex vicepresidenta, el representante del peronismo federal sentenció: “Con dolor quiero decirles: Privatizaron el partido, pero con convicción quiero gritarles: El peronismo es de los peronistas”.

De esta manera, Quintela ratificó su camino para terminar “con los viejos métodos, con las mismas mañas y las formas con las que se habían decidido las cosas en los últimos años de la vida partidaria y de la dinámica de tomas de decisiones incluso en la conducción de nuestras alianzas y frentes electorales”. Por lo que apuntó directamente contra la Junta Electoral al señalarlo como el organismo que permitió la subsistencia de estos modos que buscaría combatir, en caso de que pudiera competir y resultara victorioso en las urnas.

“La decisión que acaba de tomar la Junta Electoral del Partido Justicialista viene a reafirmar que eso que veníamos a cambiar está vivo, enquistado y sigue siendo la forma de hacer política de un conjunto de dirigentes que creen que se pueden llevar todo puesto con maniobras, argucias legales y chicanas reglamentarias”, profundizó, y redobló la apuesta al señalar que desde Primero la Patria “no estuvieron, no están y no estarán dispuestos a competir democráticamente aquellos que siguen creyendo que la política es sometimiento”.

El malestar desde el sector opositor al kirchnerismo se agudizó luego de las autoridades electorales apuntaran que no contaban con el mínimo aval requerido, según el Reglamento electoral, para competir en las elecciones partidarias. “La lista ‘Federales: un grito de Corazón’, encabezada por Ricardo Quintela, ha presentado 70.531 siendo 60.128 avales verificables, resultando válidos 48.549 avales computables, por lo que restarían 13.916 para llegar al número exigido total del 2% mínimo del Padrón de afiliados”, argumentaron.

Sin embargo, la decisión que se dio a conocer por medio de un comunicado del PJ, firmado por los apoderados de orden nacional Juan Manuel Olmos y Eduardo G.A López Wesselhoeftt, no implicó una inhabilitación de raíz para el gobernador riojano y el resto de sus candidatos, debido a que otorgaron un plazo máximo de 24 horas para “realizar la entrega de la documentación física faltante y la corrección de los registros digitales presentados”.

A partir de esta premisa, Quintela anunció que el sábado se reunirá con los integrantes de su sector, con el objetivo de establecer cuáles serán los pasos a seguir por el espacio. “Podrán arrebatar y privatizar una estructura partidaria, pero lo que no van a poder hacer es robarle la vocación de participación, de apertura, de deseos de debatir y de abrazar a todos que tienen miles de compañeros y compañeras en nuestro movimiento”, ratificó.

En paralelo, el candidato a presidir el PJ denunció que los militantes que decidieron acompañarlo durante la campaña sufrieron varios ataques que habrían sido promovidos por el grupo opositor. “Lo que podría haber sido un camino de apertura, participación y democracia se convirtió en un tortuoso proceso de obstaculización, chicanas, caza de brujas, persecución y aprietes políticos a compañeros y compañeras de todo el país”, resumió acerca de las maniobras que se habrían efectuado para cerrar la interna.

A pesar de esto, el mandatario riojano sostuvo que “‘Federales’, sigue siendo un grito de corazón que late en nuestro pueblo peronista y ese grito no va a césar”, sin embargo, remarcó que la diferencias ideológicas no deben nublar el objetivo primordial del peronismo. “Nunca una disputa es lo más importante, lo más importante es estar con el pueblo que sufre las políticas de ajuste”, concluyó.

Minutos más tarde de que se diera a conocer el comunicado de Federales, el apoderado de la lista de Quintela, Jorge Yoma, anticipó que presentarán un recurso para disolver el fallo y realizarán una denuncia penal bajo la sospecha de que un sospechoso con la complicidad de varios miembros del PJ habría robado parte de la documentación presentada ante la Justicia Electoral. “Se robaron 14 mil avales”, apuntó al asegurar que habían presentado todos los papeles solicitados en tiempo y forma durante una breve entrevista para el noticiero de A24.

“Alguien entró al Partido Justicialista, y con cómplices adentro, para robarse 14 mil avales de nuestra lista”, apuntó al exponer que habría una presunta falta de organización, pues si bien contaban con tres veedores dentro de la Junta Electoral, los miembros solo se reunieron en una sola oportunidad a través de zoom durante la jornada del jueves. “Faltan 20 días para que se vote y no sabemos nada”, manifestó ante la falta de información sobre los centros de votación, presidentes de mesa seleccionados y método de cómputo a utilizar.

De la misma forma, el apoderado del sector federal secundó el discurso del gobernador riojano al sumar una acusación contra La Cámpora. “Estamos sorprendidos de la manera en que están tomando por asalto al Partido Justicialista. Es todo un sector absolutamente minoritario que es La Cámpora y que decidió no ir a internas”, acusó al denunciar que se trataba de un acto de prescripción partidaria en contra de Quintela y los demás dirigentes peronistas que lo apoyaron en su candidatura.

Del otro lado de la campana, fuentes cercanas al Partido Justicialista aseguraron a Infobae que “la Junta actuó correctamente dando un mayor plazo para que puedan mostrar los avales” y remarcaron que “hay que hacer las cosas legalmente, de manera transparente”. En este sentido, sostuvieron que era un requisito inamovible el cumplimiento con la cantidad mínima de avales para participar de las elecciones partidarias.

“La democracia partidaria hay que tomarla con seriedad y respetar los requisitos básicos”, defendieron al manifestar: “Nosotros le pedimos a la Junta que sea flexible en cuanto a la lista”. Pese a que consideraron que “no llegar al piso de avales es inadmisible y sobre todo ilegal”, expusieron que el no haber llegado al piso mínimo de avales no sería la única irregularidad en la que habría incurrido la lista de federales.

Casi al unísono, la senadora nacional e integrante de la lista kirchnerista María Teresa García se refirió a las quejas presentadas por los opositores y destacó que “de 70.000 avales que presentaron realmente certificados, hay 48.000. Hay mucho faltante de documentación. Tenía que juntar 62.500. O sea, le faltan 20.000″. Asimismo, desmintió que la inhabilitación hubiera sido producto de un capricho y argumentó que el plazo de 24 horas otorgado fue por decisión de Cristina y el resto de los candidatos que buscan competir en la interna.

En medio de un diálogo con A24, la candidata a consejera titular de Primero la Patria reveló: “Hoy me enteré, mientras estaba funcionando la junta que llegó al partido una comunicación de renuncia de dos integrantes de la lista, que son Mario Daniele de Tierra del Fuego y - Abel- Furlán de Tierra del Fuego”, en referencia a las dos bajas de último momento que sufrió el equipo del riojano. Ambos habían sido aceptados como aspirantes a ocupar un lugar como consejeros titulares. Por este motivo, reforzó que “si Cristina Fernández de Kirchner no le hubiera dado 24 hs., hoy mismo, a esta hora estamos hablando de que no hay interna en el PJ y que hay una lista única”.

No obstante, las renuncias dentro del espacio federal no fueron las únicas que se reportaron en lo que va de la interna del PJ, debido a que la lista del kirchnerismo también contó con la renuncia del intendente de San Rafael (Mendoza), Omar Félix, quien explicó que no estaba predispuesto a formar parte de una interna y exaltó la necesidad de llamar a la unidad partidaria. El jefe comunal ocupaba el puesto número 68 en la sección de consejeros titulares y su alejamiento disminuyó la representación mendocina en el sector, aunque quedaron en carrera la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, el diputado nacional Martín Aveiro y la diputada provincial Valentina Morán.

