Juicio por Darío Monges: Detalles de la oscura trama narco en la frontera norteña

Se conoció el contenido de las grabaciones que son parte de las prueba ventiladas en el Tribunal Oral Federal de Sala N°1, a cargo del proceso contra los presuntos autores materiales del crimen de Dario Monges: Roberto Catalino Bejarano y a sus hijos, Santiago Ismael y Roberto David.

En el audio, se evidencia que la esposa de Monges, G.C., buscó ayuda de su cuñado tras la desaparición de su marido. En una llamada, expresó su preocupación: "No sé nada de él desde ayer a las 19:30... No vino a dormir, no responde el teléfono".



Posteriormente, se supo que Monges había estado con una persona que afirmó haberlo visto por última vez en un café a las 21:00. Sin embargo, G.C. y su cuñado sospecharon de esta versión.

“Lo que pasa es re friolento y ni siquiera la campera se llevó. No tenía nada en la camioneta. Ya me fijé. Están las dos camperas gruesas acá. No sacó nada de ropa. Tiene una camisita negra puesta. Y la campera negra y nada más. La campera, esa negra finita tiene, ni siquiera una de las gruesas”, estimó.

Al día siguiente, G.C. atendió una llamada y escuchó la voz de su hermano: “Lo han encontrado muerto a Darío”. La esposa de Monges solo pudo responder: “¿Qué?”. El hermano respondió: “Vi una foto, lo encontró un tipo muerto en la Eco Sport y llamó a la comisaría”.

La investigación transcurrió y el cuñado de G. C sospechó que que alguien había manipulado pruebas en el teléfono de la víctima, borrando mensajes críticos. "Alguien se tomó el trabajo de agarrar el teléfono y borrar esos días... Me hace mucho ruido", dijo G.C.

Más adelante, la pareja de la víctima, luego de repasar nombres, sospechas y maniobras, comenzó a conocer de cerca el mundo en el que se movía su marido. Sus presuntos nexos con la policía, la política y el narcotráfico. En ese contexto, menciona en una de las charlas: “Hay una sola cosa cierta. El resto es pura verdura, porque bueno, se está cubriendo a alguien que lo mandó a hacer el trabajo sucio”, dedujo en otra conversación. Luego, se lamentó: “Yo ya no puedo confiar en nadie”

Las llaves y el celular de Monges nunca aparecieron. Tampoco el arma con la que lo ejecutaron. Hubo, sin embargo, un dato que remarcaron sus familiares: no era un hombre fácil de derribar. Por lo que suponen, fue reducido entre varios hombres. “Darío sabía artes marciales y no le tenía miedo a nadie”, remarcó su hermano al declarar como testigo en el juicio, días atrás.

G.C. también declaró, pero pidió total hermetismo y que los medios que cubren las audiencias salgan de la sala. La razón: tiene miedo.