Nación prevé un recorte de $15.000 millones para Educación

Por Aries, la ministra de Educación, Cristina Fiore sostuvo que “constantemente se realizan reuniones con el ministro de Economía para llegar a un acuerdo respecto al presupuesto destinado para la alfabetización”.

“Miramos con gran preocupación el presupuesto nacional. Uno de los artículos quita más de $15 mil millones de pesos” alertó y lamentó que “la ley de Educación Nacional determina que el gobierno nacional tiene la responsabilidad de garantizar el sistema educativo. Dentro del presupuesto, el 6% del producto bruto era destinado a educación y, si bien, muy pocas veces se llegó a ese número, siempre hubo un esfuerzo por cada gobierno de cumplir”.

En ese sentido, la ministra agregó que “el financiamiento de las escuelas técnicas se suspendió, el de ciencia y tecnología también. Se anunció un crédito de 2 mil millones de dólares para alfabetización pero todo el resto es preocupante y la educación no es gasto, es inversión”.

“Un país con 52% de habitantes bajo la línea de pobreza no puede pensar en no invertir en educación porque a todos los países del mundo, la educación los sacó adelante” sostuvo.

Finalizando, la funcionaria arremetió contra el presidente y afirmó que su modelo de gobierno es “del siglo 19” y, hoy no funciona porque se debe pensar en modernización. “Trabajamos para que ese escenario de recortes no sea tan duro. Las obras 36 obras frenadas por Nación, las tomó Provincia, cuando se dijo que no iba a haber libros, se solucionó pero esto generó muchos problemas que no se tenían previstos” finalizó.