Donald Trump reveló amenaza a Putin sobre un posible ataque a Moscú

El expresidente de EE.UU. Donald Trump compartió una anécdota sobre cómo amenazó al presidente ruso, Vladimir Putin, durante su mandato, asegurando que lo golpearía "en el medio de Moscú" si este decidía invadir Ucrania. Según un artículo de The Wall Street Journal, Trump dijo: "Vladimir, si vas a por Ucrania, te golpearé tan fuerte que no te lo vas a creer".

Trump, que se postula nuevamente para la presidencia, continuó la narración diciendo que le explicó a Putin que no quería recurrir a la violencia, pero que no tenía otra opción. "Le dije: somos amigos. No quiero hacerlo, pero no tengo alternativa. Su respuesta fue ‘De ninguna manera’".

Además, Trump añadió: "Sí. Te voy a golpear tan fuerte que voy a volar esas malditas cúpulas de encima de tu cabeza", refiriéndose a las cúpulas icónicas que rodean la Plaza Roja de Moscú. La anécdota fue compartida en un evento de 90 minutos en las oficinas de The Wall Street Journal en Nueva York.

El Kremlin, a través de su portavoz Dmitri Peskov, expresó su descontento con las declaraciones de Trump y subrayó que preferían no comentar sobre "conversaciones de alto nivel". Peskov señaló que algunos líderes mundiales no respetan esta "higiene informativa" y que eso es algo que queda en su conciencia, según reportes de Newsweek.