Famoso deportista reveló que tiene un cáncer terminal: "Me quedan de dos a cuatro años de vida"

Los aficionados al ciclismo enfrentan una noticia agridulce con el anuncio de Chris Hoy sobre su diagnóstico de cáncer terminal. El aclamado ciclista, conocido por ser 11 veces campeón del mundo y seis veces medallista de oro olímpico, compartió esta desgarradora noticia en una entrevista con The Sunday Times. Le han informado que le quedan entre dos y cuatro años de vida tras realizarse escáneres el año pasado, después de experimentar dolor en el hombro.

A sus 48 años, Hoy expresó su lucha emocional, comentando: “Fue un golpe muy duro cuando ya estás tambaleándote. Piensas que nada podría empeorar y descubres que todavía te queda mucho por hacer”. Para enfrentar su pronóstico, está canalizando su energía en la escritura de una autobiografía titulada All That Matters: My Toughest Race Yet (Todo lo que importa: mi carrera más dura hasta ahora), que se publicará el 7 de noviembre.

El diagnóstico, que se conoció a principios de año, ha resultado ser un duro golpe para su familia. El cáncer, inicialmente diagnosticado como cáncer de próstata, ha hecho metástasis en sus huesos, lo que añade un peso emocional significativo para él y su esposa, Sarra, quien también enfrenta su propia batalla con la esclerosis múltiple (EM).

Aunque sus dos hijos, Callum de 10 años y Chloe de 7, están al tanto de la situación de su padre, no conocen la enfermedad de su madre. “Los niños lo hacen más doloroso...”, confesó Hoy, reflejando el dolor que siente ante la posibilidad de que ambos progenitores sufran de enfermedades graves e incurables.