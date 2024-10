Encendida crítica de Norman Briski contra Milei en los Martín Fierro al cine: “¡Nos están afanando la ficción!”

Durante la ceremonia de los Martín Fierro dedicados al cine y las series, uno de los momentos más significativos fue el homenaje a Norman Briski. El aclamado actor fue presentado por Rómulo Berruti y Carlos Morelli, icónicas figuras de Función Privada. Tras agradecer el premio en inglés, imitando una transmisión de los Oscar, Briski hizo una divertida observación: “Cuidado con lo que digo, hoy me eché mucha colonia… neo colonia”. La broma provocó aplausos entre algunos asistentes, mientras que otros optaron por el silencio.

Más tarde, el actor de "Argentina 1985" compartió: “La inteligencia artificial me sugirió que agradeciera este homenaje, que no fuera así”. Luego, destacó la importancia de sus compañeros, quienes también merecían el reconocimiento. “La ficción es una radiografía de la realidad. Nos están robando la ficción, está en la Rosada. La IA, la industria argentina podría ser también, me dice que hable sobre los entornos, lo que ocurre en el mundo”, concluyó Briski.