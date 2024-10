"El 50% de los estudiantes que van a la universidad en Salta tienen altos niveles de pobreza"

Jorge Paz, director del IELDE Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico), organismo dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Facultad Nacional de Salta, que viene trabajando desde hace años en la investigación vinculada en torno a la pobreza en la provincia, realizó una didáctica y completa radiografía de la realidad del estudiantado en la provincia, en diálogo con el programa televisivo El Acople.

Contrariamente al discurso del presidente Javie Milei para sostener el argumento para vetar el financiamiento universitario, manifestando que a la Universidad van los sectores de altos ingresos, Paz aseguró que esta es "una problemática que lleva años. Lo que marca el dato es que la mayoría de los estudiantes de la Universidad tienen altos niveles de pobreza, con niveles que están en un 50 por ciento, es altísimo. Si uno estratifica la población de acuerdo a los niveles de ingreso de los hogares donde viven esos chicos, se da cuenta que una altísima proporción provienen de los estratos más bajos de ingresos, siempre comparando la realidad de la Universidad pública con la de la Privada. Es muy diferente la estructura social de los chicos que van a la Universidad Privada, con el sector público", expresó el analista.



"El tema del voucher fue una idea del Banco Mundial de allá por los 90. El problema es qué se financia, si la oferta o la demanda. ¿Qué significa financiar la oferta? Lo que tenemos en Argentina hoy: que el dinero público va a las universidades y la Universidad imparte educación gratuita. Y el subsidio a la demanda es el voucher, localizar como Estado cuáles son los estudiantes que no pueden pagar un arancel, y les doy una beca. Eso es financiamiento a la demanda, un esquema que planteó el Banco Mundial hace más de 30 años", recordó Jorge Paz, quien añadió que "el 75 por ciento son estudiantes primera generación de universitarios".

También se refirió a la alarmante realidad de la deserción académica en los jóvenes, al rememorar una frase de la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires. "(María Eugenia) Vidal dijo alguna vez que la Universidad no llega a los pobres, el mismo discurso que hoy retoma el Gobierno nacional. Hay algo de cierto. Lamentablemente, a la Universidad no llegan los sectores más pobres dentro de la pobreza, porque hay muchos que se quedan en el camino, y solo unos cuantos llegan y terminan la carrera. Y es obligación del Estado ver ahí qué pasa. En esa decerción inicial caen mayoritariamente los estudiantes que vienen de sectores vulnerables, porque para ir a la Universidad no solo hay que pagar el arancel, sino que también hay que trabajar para poder pagarlo. Detectamos en los datos que hay una proporción enorme de los alumnos que van a la Universidad pública mucho más elevada que los de la Universidad privada, que trabajan, porque contribuyen al presupuesto familiar", graficó.