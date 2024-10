Durante la tarde del pasado miércoles, el cantante Liam Payne falleció tras caer del balcón del hotel donde se alojaba. El artista se encontraba disfrutando de sus vacaciones en Buenos Aires, ya que vino al país para el concierto que ofreció Niall Horan, su ex compañero de One Direction. En medio de la conmoción, su ex novia, Maya Henry, rompió el silencio.

Liam Payne y Maya Henry mantuvieron una relación entre 2019 y 2022, luego de que el cantante se separara de la madre de su hijo Bear, Cheryl Tweedy. La conversación que la modelo sostuvo con Daily Mail fue por medio de su representante y aseguró que ella “se encuentra en shock” y agregó: “Es comprensible”.

El pasado mes de mayo, Henry publicó un libro titulado Looking Forward, una ficción en la que se relata una relación tóxica. La novela sigue a la protagonista quien es maltratada por su pareja, cantante y ex miembro de una banda. Al momento de la publicación, Henry no quiso meterse en polémicas, por lo que expresó que solo era ficción aunque estaba “inspirada” en momentos de su propia vida.

Los usuarios de redes empezaron a especular sobre cuánto de esto realmente era ficción. Meses después, la influencer publicó un video en su cuenta de TikTok para desmentir los comentarios que afirmaban que ella solo buscaba seguir viviendo de la fama de Liam Payne y One Direction.

En este video también cuenta la situación de hostigamiento que vivía con el cantante. Henry aclara que Payne la acosaba con llamadas y mensajes por redes sociales, haciéndose cuentas falsas y cambiando de número cada vez que ella lo boqueaba.

Incluso llegó a contactar con sus familiares y amigos cuando él ya mantenía otra relación con la actriz Katie Cassidy. Además explica que esta relación la hacía sentir atrapada y manipulada, lo que le afectó mucho a nivel emocional.