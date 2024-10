La trágica y sorpresiva muerte de Liam Payne en Argentina ha dejado una profunda huella en el mundo del espectáculo. Mientras la policía investiga las circunstancias de su fallecimiento y se esperan los resultados de la autopsia, diversas figuras del entretenimiento comienzan a rendir homenaje al cantante.

Aunque los ex integrantes de One Direction aún no han hecho declaraciones públicas, Anne Twist, la madre de Harry Styles, no dudó en expresar su tristeza. A través de su cuenta de Instagram, compartió un conmovedor post que decía "Just a boy" (solo un muchacho), acompañándolo con una imagen en negro y un corazón roto, lo que refleja su luto por la prematura partida de Liam.

La publicación de Anne recibió más de 760.000 "me gusta" en pocas horas, y sus 2,5 millones de seguidores dejaron mensajes de homenaje en los comentarios.

Detalles sobre la Muerte de Liam

Alberto Crescenti, titular del SAME, brindó detalles sobre el hallazgo de Liam. En una entrevista con C5N, explicó que fueron llamados para asistir a una persona que se encontraba en un patio interno del hotel. La ambulancia llegó al lugar a las 17:11, pero lamentablemente, al intentar reanimarlo, se constató que había fallecido en el acto.

Crescenti agregó que Liam había caído desde un tercer piso, aproximadamente 14 metros, y que las lesiones eran incompatibles con la vida, lo que hizo imposible cualquier intento de rescate. "No les voy a describir las lesiones por pudor, pero eran gravísimas", concluyó el médico.