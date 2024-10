Pichetto a Milei: "No soy un economista pero el Gobierno ignora la historia"

El presidente del bloque Encuentro Federal, el diputado Miguel Ángel Pichetto, respondió esta mañana las duras declaraciones de Javier Milei, que lo trató de “verdaderamente un ignorante en términos de economía” por el posicionamiento crítico que tuvo el legislador en el debate por el veto a la ley de financiamiento de las universidades.

“Yo podré no saber de economía, pero el Gobierno ignora la historia”, afirmó en un breve contacto con Infobae que mantuvo poco después de pronunciadas los dichos del jefe de Estado en una entrevista televisiva. De todos modos evitó confrontar de manera directa con Milei: “Yo contesto en términos políticos, no hago política personal, no agravio ni hago ofensas a las personas, que es una característica de este Gobierno”

Pichetto apuntó contra el economista Ricardo Arriazu, uno de los profesionales más influyentes en el círculo rojo, y que transmite una visión sobre el rumbo económico que sintoniza con la que plantea el oficialismo. “Tienen que sacarse de encima al asesor de José Alfredo Martínez de Hoz, que lo tienen permanentemente bajando línea, que es el señor Arriazu”, aseguró el presidente del bloque Encuentro Federal.

E insistió: “¿Puedo no saber de economía? No soy un especialista, pero el Gobierno ignora la historia. Que piensen quién es Arriazu y el modelo económico de Martínez de Hoz”.