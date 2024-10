Milei: “La universidad pública no arancelada no está en discusión, pero debe ser auditada”

El presidente Javier Milei, en una entrevista en La Nación+, abordó el tema de la universidad pública y rechazó los rumores sobre una posible privatización o arancelamiento. "Acá no está en discusión ni la universidad pública, ni tampoco que sea no arancelada. Eso no se toca", aseguró Milei, buscando desmentir versiones que generaron preocupación en ciertos sectores.

Sin embargo, el mandatario dejó claro que lo que sí está en debate es la transparencia en el uso de los recursos públicos que financian las universidades. "Lo que yo estoy proponiendo es que los fondos que pagamos todos los argentinos sean auditados. ¿Por qué tanto problema? Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué no quieren ser auditados?", se preguntó, haciendo énfasis en la necesidad de fiscalizar el uso del dinero público.

Milei también denunció que algunos sectores están utilizando la causa de la universidad pública para encubrir actos de corrupción. "Están usando una causa noble para tapar los curros de ciertos delincuentes políticos. Esto es lo mismo que pasó con los gerentes de la pobreza", afirmó, en una referencia a sus habituales críticas a sectores que se benefician de programas sociales.

El presidente cerró su intervención reafirmando que su propuesta de auditoría no afecta el carácter gratuito de la universidad. "Reitero: la universidad pública y no arancelada no está en discusión, pero sí lo está el control de los fondos. Los argentinos tienen derecho a saber cómo se está gastando su dinero", concluyó.