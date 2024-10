Veto universitario: Outes advirtió que “Salta quedó postergada en materia de formación"

En medio del acalorado debate en el Congreso de la Nación sobre el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, después de Pamela Calletti, le tocó el turno de dar sus argumentos al otro diputado nacional por Salta de línea opositora al Gobierno nacional, Pablo Outes, quien fue rotundo al pronunciarse en contra del veto de Milei y a favor del financiamiento a las universidades, haciendo foco en la postergación que sufre nuestra provincia en materia educativa.

"Me parece importante poder dar la visión y la razón de por qué el apoyo que voy a tener hacia la Ley de Financiamiento Universitario. Me parece fundamental dar la visión de parte de las provincias del norte argentino. La necesidad de que este presidente (Javier Milei) pueda expresar con claridad cuál es su visión política hacia el país que está buscando. Entendemos que el déficit fiscal es un concepto, es una variable técnica a la cual entendemos, apoyamos, y creo que es una variable que todo país tendría que seguirlo y que Argentina no lo pudo llevar adelante", expresó Outes, para luego ahondar.

"Pero también me parece imprescindible que, habiendo ya transcurrido tanto tiempo de la asunción como presidente de la Argentina, defina con claridad cuáles son las cosas que está buscando para este país. La Argentina se va a desarrollar, no sobre un concepto de déficit. Es necesario que (Milei) diga con claridad cuáles son las prioridades que va a poner para el desarrollo de este país. La educación entendemos que es uno de los pilares fundamentales. Como legislador de una provincia del norte, quiero que quede claramente expreso el por qué nosotros insistimos, porque somos parte, primero de un concepto que el norte y nuestra provincia necesita. Necesita definición clara de política de formación del pueblo. Y también es necesario que mis compañeros diputados interpreten la razón y la situación de las provincias del norte", amplió su alocución el legislador salteño.

"La provincia de Salta ha quedado postergada en materia de formación. La mayoría de las universidades se han instalado en provincias centrales, y el interior y nuestra provincia han quedado postergados. Por esa razón, y por el concepto de que Salta tiene que defender sus derechos de formación, insistimos con la ley de financiamiento", se despachó Outes en el final de su argumentación.