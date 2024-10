"Venimos a terminar con los curros", Milei volvió a defender el veto

El presidente Javier Milei planteó, previo al debate en Diputados por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario: “Vinimos a terminar con los curros, ¿cuál es el problema de que los auditen?”. El Presidente ratificó su defensa del déficit cero y les envió un duro mensaje a los diputados: “Aprobar la Ley sería ceder ante la vieja política”, en la apertura de la XXXV Asamblea Plenaria de la Consejo Empresarial de América Latina.

Milei dijo que la aprobación de la Ley llevaría el Producto Bruto Interno (PBI) de US$600 mil millones a uno de US$400 mil millones, y criticó: “Estaríamos perdiendo un tercio del PBI, e implicaría además un salto del tipo de cambio real que exacerbaría el aumento de pobres e indigentes por la suba de tipo de cambio real”. El Presidente expuso ante empresarios de la región iberoamericana, junto a representantes del sector público.

El mandatario cuestionó: “Aprobar gastos sin contemplar recursos viola la Ley de Administración Financiera. Además hubo violación el estatuto del Senado. Aprobar esa Ley sería ceder a la vieja política, volver a las andadas y a niveles de Riesgo País que teníamos con el kirchnerismo”.

Fuertes críticas de Milei al Financiamiento Universitario: “Es un eufemismo para defender delincuentes”

El Presidente redobló los cuestionamientos contra el Financiamiento Universitario: “¿De qué estamos hablando? Eso es si el reclamo fuera genuino, si en el medio consideramos que es un mero eufemismo para defender a tres, cuatro delincuentes que usan una causa noble para ganar dinero a costa de robárselo a alumnos, profesores, edificios y demás, me parece que no hay mucho mas que discutir”.

Milei consideró: “Me parece que no hay mucho para discutir. Independientemente de lo que diga la opinión pública, vinimos a terminar con los curros. Si estuvieran limpios, ¿qué problema habría de que los auditen? Hace diez años que no lo hacen. Lo único que pedimos es auditarlos. Y eso no es poner en riesgo la educación pública; al contrario, es valorizarla. No quieren mostrar los números y por algo debe ser”.

Las frases más destacadas de Javier Milei

“Hice todo para que la gente me odiara, pero me salió mal y terminé siendo el presidente más votado de la historia”.

“Hay un cambio de paradigma económico que atraviesa a la Argentina, que hace diez meses dejó dejar atrás ideas que la empobrecieron”.

“Avanzamos kilómetros corrigiendo la macroeconomía, redujimos el costo estructural”.

“Trabajamos para ser el país más libre del mundo. La Ley Bases nos permite tener un salto de libertad de casi 90 puestos y nos quedan pendientes 3200 reformas. Vamos a ser el país más libre del mundo cuando termine el mandato”.

“La lógica de los ‘econochantas’ dice que el tipo de cambio real está apreciado, entonces lo querrían arreglar devaluando. Es interesante porque si yo devalúo el problema es que necesitaba mandar los recursos al sector no transable y rompo la señal de precios y no termino nunca de resolver el problema, ese que tenemos desde la maldita institución del Banco Central”.

“Los problemas del sector real se arreglan en el sector real. Lo único que puede hacer el Banco Central es trabajar es mantener inflación a raya, algo que hacemos activamente”.

“Si violento esa señal freno la cantidad de dinero, termino con el déficit y la recomposición va a hacer que los no transables estén más caros porque me dediqué a romper la señal de precios”.

Con información de TN